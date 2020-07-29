|
До +25°С ожидается в Беларуси 30 июля
29.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами — до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 18-23 градуса тепла, по юго-востоку — до плюс 25.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)