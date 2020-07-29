«Сохранить одежду и лично идти в СК». Куда жаловаться, если при задержании незаконно применили силу

Источник материала: Tut.by

Во время последних акций сотрудники правоохранительных органов могли брутально задерживать людей, например, журналисту «Радыё Свабода» Антону Трофимовичу сломали нос, он уже написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело. TUT.BY попросил юриста лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Павла Сапелко объяснить, кому можно жаловаться на действия сотрудников милиции, могут ли фотографии в телефоне стать доказательством по делу, на что нужно обратить внимание следователя и, если посадят на сутки, как потом доказывать, что была применена сила.

В самом начале беседы Павел Сапелко отмечает: обращаться с жалобой на действия сотрудников милиции нужно не только в том случае, когда человек считает, что его «ни за что» задержали на улице, но и в том случае, когда были превышены служебные полномочия. Например, человека избили при задержании, хотя можно было обойтись без применения физической силы или спецсредств.

Куда писать заявление? В Следственный комитет, МВД или прокуратуру? Как это лучше сделать: отправить по электронной почте или прийти самому? Нужно обращаться в отдел Следственного комитета того района, где произошла сама ситуация, и желательно заявление подавать лично. Почему? Потом все равно придется общаться со следователем, так что не стоит терять время, советует юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко. По его словам, аналогичное заявление можно подать и в прокуратуру, но на практике она «не очень охотно пользуется своими правами». Хотя несколько лет назад были внесены изменения в Уголовный кодекс, у сотрудников прокуратуры появилось право возбуждать уголовное дело в отношении милиционеров. — Что конкретно указывать в заявлении? На что стоит обратить внимание? — Не так важно, насколько подробно будет описана сама ситуация в заявлении. Обычно оно короткое и состоит из нескольких предложений: «Прошу привлечь к ответственности известных (неизвестных) лиц, которые совершили … (указать что именно), чем превысили свои должностные полномочия». После того, как человек заявит о совершении преступления, его должны будут опросить. И уже в ходе опроса нужно дать подробное объяснение: что произошло, где, когда, кто был участником, свидетелем, есть ли какие-то следы, — рассказывает Сапелко.

Как быть, если не знаешь, кто именно применил физическую силу? Стоит ли тогда писать заявление? Да, стоит. В любом случае уголовное дело возбуждается по факту причинения телесных повреждений или по факту совершения должностного преступления. Лица, которые совершили преступление, отдельно устанавливаются в ходе расследования.

Если есть фото и видео, лучше сразу об этом указать? Отдавать оригиналы? Как их приобщить к делу? О том, что есть фото и видео, нужно сообщить следователю, но есть важный нюанс: они должны быть изъяты в процессуальной форме. Что это значит? Надо не просто сбросить следователю фото или видео, а потребовать оформить это соответствующим протоколом. Во время расследования у следователя задача собрать неопровержимые улики, доказательства того, что совершено преступление. И сбор доказательств происходит по определенным правилам, если их не соблюдать, то во время суда, например, обвиняемый может попросить не учитывать фото и видео, потому что они были изъяты без процессуального оформления. И они не будут учтены судом.

Это правда, что в автозаке и РУВД нужно взять контакты тех, кто также был задержан, чтобы потом они могли стать свидетелями по делу? — Если они были свидетелями произошедшего, тогда да. Когда проходят массовые задержания, мы рекомендуем знакомиться друг с другом. Например, если кого-то выпустят из РУВД, он сможет рассказать о других задержанных, — рассказывает TUT.BY Павел Сапелко.

Как зафиксировать побои? Если снять их на телефон, это будет считаться доказательством? Можно попросить кого-то снять вас на телефон сразу после причинения телесных повреждений, но эти фото и видео не будут ключевыми доказательствами по делу. Лучше сразу идти в отдел Следственного комитета и подавать заявление, там должны выдать направление на судебно-медицинскую экспертизу. Если СК не работает, можно обратиться в отделение милиции. Сотрудники милиции должны принять заявление и выдать направление на освидетельствование, а потом материалы для принятия решения они передадут в СК.

А если обратиться в больницу после избиения и там зафиксировать телесные повреждения? Если человеку плохо, он должен обратиться за медицинской помощью. Но при проверке или расследовании уголовного дела все равно будет назначена судебно-медицинская экспертиза. В ситуации, если человек был госпитализирован сразу после получения телесных повреждений, а после выписки отправлен к экспертам, когда некоторые синяки и ссадины уже сошли, то в этом случае назначается экспертиза по медицинским документам. Из больницы запросят все, что касается лечения, и эксперт уже даст оценку.

Если СК направит на судебно-медицинскую экспертизу, там нужно что-то говорить экспертам? — Одна из составляющих проведения экспертизы — эксперт просит сообщить, когда и что произошло с человеком. Нужно конкретно и максимально четко описать, что случилось. Чем точнее будет описание, тем меньше потом возможных противоречий, — добавляет Сапелко.

Если во время расследования вспоминаешь что-то важное, следователь не расценит это как фантазию? Говорят, версия всегда должна быть одной и той же, тогда понятно, что человек не врет. Ситуации могут быть разными, некоторые, получив травму головы, действительно не сразу могут вспомнить все детали. Главное, ничего не придумывать. Но не нужно стесняться, если, например, вспомнили еще про один удар. Можно попросить следователя дополнительно опросить. Слова потерпевшего будут сопоставлять с другими доказательствами по делу.

Как правильно обжаловать действия сотрудников милиции, если после брутального задержания человека отправляют на сутки? Когда он выйдет на свободу, все синяки и подтеки уже исчезнут. Как доказывать применение силы? — Свой путь в ИВС или ЦИП нужно начинать с требования освидетельствования, травмы должны быть зафиксированы. Думаю, сотрудники ИВС и ЦИП не должны отказать, иначе вопросы могут появиться к ним самим. Если человек попал к ним по документам без синяков, а вышел с ними, то тут уже могут возникнуть проблемы. Кроме того, находясь в ЦИП или ИВС можно требовать вызова следователя, чтобы заявить о преступлении. Если отказывают, нужно показать своим сокамерникам телесные повреждения, а после выхода на свободу вызвать их в качестве свидетелей, — дает рекомендации Павел Сапелко. — Не стоит думать, что отсутствие следов на теле затормозит весь процесс. Иногда только кажется, что раз синяки и ссадины исчезли, доказать уже ничего невозможно, но эксперт может обнаружить травмы, которые на первый взгляд не видны. За 10−15 дней суток не все повреждения исчезают без следа. Поэтому стоит после освобождения из ИВС или ЦИП обращаться в СК с заявлением о привлечении сотрудника милиции к ответственности, если он превысил должностные обязанности. Я бы еще рекомендовал сохранить одежду, в которой был человек в задержания. На ней могут быть следы совершения преступления: отпечаток ботинка, палки.