Женщина подняла чужой кошелек - и попала на камеру и под уголовку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле у мужчины, когда он садился в машину, выпал кошелек. Его подобрала женщина — и попала под уголовную статью. Подробности рассказали в УВД.





В милицию с заявлением о пропаже кошелька, в котором было 2200 долларов, 260 рублей и банковские карты, обратился местный айтишник. Оперативники приступили к поискам того, кто мог присвоить чужое. И помогли им в этом камеры наружного видеонаблюдения.

На видео видно, как мужчина садится в авто и выезжает с парковки. Женщина поднимает за ним с земли кошелек — не предпринимает никаких попыток, чтобы вернуть его владельцу.

Теперь по факту кражи в отношении 33-летней гомельчанки возбуждено уголовное дело.