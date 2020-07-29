Кореличчина вчера и сегодня: строим — значит движемся вперед

Источник материала: Полымя

Осенью Кореличский район отметит свое 80-летие. Но годы его только красят: со временем он хорошеет, становится все уютнее и комфортнее. За последние 5 район лет прирос новыми социальными объектами: заработал новый детский сад на 130 мест в г.п. Мир, открыты новое здание Центра социального обслуживания населения и отделение гемодиализа в Кореличской центральной районной больнице, возведен 100-метровый железобетонный мост через Неман, строятся и реконструируются производственные здания в агропромышленном комплексе. Буквально на глазах преображаются населенные пункты, возводятся многоквартирные и индивидуальные дома. Подробнее обо всем этом рассказывает заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Александр БЫЛИЧ.





— Александр Анатольевич, вопрос строительства жилья всегда актуален и волнует граждан. Как обстоят дела с этим на Кореличчине?

— Строительство жилья в нашем районе ведется по различным направлениям. Многоквартирный жилой фонд и индивидуальное жилищное строительство увеличиваются за счет финансирования по Указу Президента Республики Беларусь № 240. Вводится в эксплуатацию арендное и социальное жилье. Район продолжает строить жилье в сельскохозяйственных организациях по Указу № 405.

За нынешнюю пятилетку в районе построено почти 17 тысяч квадратных метров жилья, а это без малого 140 квартир. Новоселья справили в 24-квартирном доме по улице Дружной в г.п. Мир, 40-квартирном доме по улице Гастелло в Кореличах, а также в агрогородках Райца, Жуховичи, Луки. В марте текущего года начато строительство 20-квартирного дома по улице 8 Марта в райцентре, где 4 квартиры будут социальными, в 15 поселятся многодетные семьи. Планируется, что в сентябре текущего года в агрогородке Райца завершится строительство двух 2-квартирных и одного 1-квартирного жилых домов.

Ежегодно задания по вводу жилья в районе выполняются. За шесть месяцев текущего года сдано 1262 квадратных метра при задании 1260 квадратных метров, а по итогам года будет введено 3600 квадратных метров жилья.

К слову, в районе оперативно обеспечиваются жильем и дети-сироты, и граждане, состоящие в очереди на получение социального жилья. Так, в 2016 году в Кореличах по улице Гастелло сдан 40-квартирный жилой дом, где построено 30 социальных квартир и 2 квартиры для отселения из аварийного и ветхого жилья.





— Как решаются вопросы строительства собственных домов, выделения земельных участков жителям для улучшения жилищных условий?

— С начала действия Указа № 667, с 2009 года, в районе выделено уже более 145 участков под индивидуальную застройку. Сегодня 87 индивидуальных застройщиков занимаются возведением собственного жилья.

Индивидуальное строительство особенно востребовано в горпоселке Мир. Уже разработана проектно-сметная документация на квартал усадебной застройки «Звёздный», которая проходит экспертизу.





— Как на Кореличчине улучшаются жилищные условия многодетных семей?

— Этому вопросу государство всегда уделяло пристальное внимание. Так, в 2019 году по заданию необходимо было обеспечить жильем 2 многодетные семьи. В итоге улучшили свои жилищные условия 3 семьи: 2 путем строительства и одна — приобретения. Государство таким семьям предлагает различные варианты решения жилищной проблемы — строительство квартир или индивидуальных жилых домов, реконструкция имеющихся квартир и домов.

На 2020 год нам довели задание обеспечить жильем 18 многодетных семей. В 20-квартирном доме в Кореличах по улице 8 Марта для многодетных будет выделено 15 квартир. В текущем году после реконструкции домов свои жилищные условия улучшили 2 многодетные семьи.





— В текущей пятилетке сельскохозяйственные организации района и предприятия промышленности также занимались строительством и реконструкцией своих объектов. Кого бы Вы выделили?

— За последнюю пятилетку построены крупные животноводческие объекты. В 2015 году в КУСП «Черняховский-Агро» введена в эксплуатацию племенная ферма на 250 чистопородных свиноматок с репродуктором на 950 основных свиноматок. В следующем году начал работать комплекс по выращиванию и откорму 27 тысяч поросят в год при деревне Комаровичи СПК «Маяк-Заполье». В октябре 2018 года завершен инвестиционный проект «Строительство двух коровников на 610 мест и доильного блока при МТФ «Райца-1» СПК «Свитязянка-2003». В этом же году завершен текущий ремонт МТФ «Юровичи» в СПК «Жуховичи», а также помещений для откорма свиней на 1000 мест на свинокомплексе «Луки» КСУП «Луки-Агро». СПК «Маяк-Заполье» на территории МТФ в деревне Полоная построено здание для выращивания молодняка КРС. Вся эта работа дает свои плоды. Так, за 6 месяцев текущего года темп роста валовой продукции сельского хозяйства составил 106% при задании 101,5%. Из года в год в районе растет производство и реализация молока и свинины.

В 2015 году на ОАО «Кореличи-Лён» завершен крупный инвестиционный проект по установке высокопродуктивной линии по выработке длинного и короткого волокна бельгийской фирмы «Depoortere». Мощность переработки составляет 10 тысяч тонн льнотресты в год. Реализация инвестиционного проекта помогла заметно снизить затраты на производство продукции, открыть перед предприятием новые горизонты по ее сбыту.

На Мирском филиале Гродненского ликеро-водочного завода прошла реконструкция цеха концентрата квасного сусла продуктивностью до 4,5 тонн в сутки, а на таком же производстве в Воронче запущена линия по розливу стеклоомывающей жидкости.





— Скажите несколько слов об асфальтировании дорог.

— В системе капитальных ремонтов дорог ориентир с республиканских дорог смещается. Сегодня ведутся работы по асфальтированию местных дорог. В частности, в 2017 году завершена реконструкция автодороги Н-6202 Еремичи-Синявская Слобода-граница Новогрудского района с возведением моста через реку Нёман. На возведении этого крупного объекта освоено 3 320,5 тысячи рублей. Строительство новой 100-метровой железобетонной переправы позволило жителям заречных деревень оперативно получать помощь от медицинских работников и пожарных. Для ГП «Царюка» сократился путь к земельным угодьям.

Благодаря тому, что поселок Мир вошел в Государственную программу по комплексному благоустройству и развитию, в 2018 году заасфальтированы улицы Сташевской, Школьная и Звездная, где освоено более 800 тысяч рублей. В 2019 году завершены работы по модернизации улицы Танкистов протяженностью 2,1 км стоимостью 1573 тысячи рублей.

Только за 6 месяцев текущего года дорожным ремонтно-строительным управлением № 158 введено в эксплуатацию 10 километров автомобильных дорог местного значения. Текущий ремонт проведен на дорожных артериях Турец-Еремичи-Скоричи, Березовец-Луки-Долматовщина, Райца-Цирин-Новоселки. Капитально отремонтирован подъезд к асфальто-бетонному заводу от участка дороги Березовец-Луки-Долматовщина стоимостью почти 200 тысяч рублей.

Сейчас дорожные строители ведут текущий ремонт местной дороги Полужье-Мошевичи протяженностью 4,7 км и Кореличи-Валевка-Новоельня протяженностью 4,6 км.





— Для людей актуальными остаются вопросы капитального ремонта домов, модернизации тепловых сетей и газификация. Что сделано в этом направлении?

— За последнюю пятилетку капитально отремонтировано 11800 квадратных метров общей площади жилых домов. Освоено 1134,24 тысячи рублей. В текущем году в планах провести капитальный ремонт жилфонда на площади 3200 квадратных метров. Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту жилого дома по улице Гагарина, 22 в г.п. Кореличи. Проектная документация по капремонту жилого дома по улице Парковая, 1 в райцентре находится на экспертизе.

Каждый год в районе идет замена старых изношенных теплосетей на новые предварительно изолированные трубы. За этот период произведена модернизация тепловых сетей протяженностью 10 километров. В этом году Кореличскому жилкомунхозу необходимо заменить 2 км теплосетей, работы выполнены уже на 400 метрах.

Согласно Указу № 368 построены уличные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленинградская в городском поселке Мир и деревнях Заполье, Лесок, агрогородок Турец. Всего газифицировано 102 жилых дома. У жителей деревень Миратичи и Тудорово также появилось желание провести газ в свои дома. Проектно-сметная документация по газификации этих деревень сейчас находится в стадии разработки. С момента действия Указа, с 2006 года, в районе проложено более 32 км уличных газопроводов.









— И жители, и гости Кореличей и района замечают, как с каждым годом преображаются все новые уголки. Какие работы по строительству и благоустройству Кореличчины ведутся и что запланировано в ближайшем будущем?

— Новый облик наша любимая Кореличчина обретает и благодаря жителям района, которые не остаются сторонними наблюдателями, а активно участвуют в преобразовании района. Многие объекты строились, реконструировались и благоустраивались за счет средств, собранных на районных субботниках в разные годы.

Сейчас ведутся работы по строительству объекта «Водоснабжение г.п. Мир», которые будут завершены в третьем квартале текущего года. Стоимость объекта составляет 1700 тысяч рублей.

Проходит реконструкция наружных сетей от котельной Мирского спиртзавода до Мирской горпоселковой больницы и Мирского колледжа. В июле 2020 года будут завершены работы по первому пусковому комплексу общей стоимостью 350 тысяч рублей.

Вблизи агрогородка Луки ведется строительство ветроэнергетической станции мощностью 2,5 МВт. Ожидается, что станция начнет функционировать в четвертом квартале текущего года.

В текущем году в Кореличах появится магазин ООО «Санта Ритейл». Стоимость строительства составит 700 тысяч рублей.

Ведется строительство зерносушильно-очистительного комплекса в деревне Полоная общей стоимостью 1142,3 тысячи рублей. СПК «Свитязянка-2003» за счет собственных средств планирует строить зернохранилище силосного типа вместимостью 3 тысячи тонн.

Отмечу, что все, сделанное в регионе в сфере строительства за последние десятилетия, несомненно, это заслуга людей, их упорного труда и решительности, грамотной работы команды единомышленников.





Инна ЛЕЙКО

Фото автора, Оксаны ЯНУШ, из архива «Полымя»