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Что нынче в афише выходного дня? Байкеры в Кореличах!

29.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Что нынче в афише выходного дня? Байкеры в Кореличах!

Приглашаем всех гостей и жителей района на VIII Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» «Дорогами Мира — Дорогами Добра!»

В субботу, 1 августа, Кореличи станут центром притяжения для более чем 100 байкеров и любителей мотодвижения из разных уголков мира.

Зрители смогут воочию увидеть красоту отреставрированной ретро-техники, поучаствовать в конкурсах, а старшее поколение насладиться воспоминаниями о временах молодости, когда мотоцикл был единственным средством передвижения.

В ПРОГРАММЕ:

13:20–14:00 – приветствие участников праздника «Кола Часу-2020», экспозиция ретро-мотоциклов; возложение цветов у мемориального комплекса «Звезда» г.п. Кореличи;

14:00–15:00 – концерт эстрадного коллектива «Арт-Снеж».

На протяжении праздника работают площадки:

— «Таланты родной земли»: выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, беспроигрышная лотерея, художественная роспись по телу «Арт-Гламур»;

— детская развлекательная площадка «Лето, солнце, жара — веселится детвора»: интерактивные игры для детей, конкурсы, мастер-классы и др.

Работают аттракционы для детей, в продаже попкорн, шары.

Мы ждем вас с 13:20 до 15:20 на территории рынка!

Что нынче в афише выходного дня? Байкеры в Кореличах!

 
 
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Приглашаем всех гостей и жителей района на VIII Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» «Дорогами Мира — Дорогами Добра!» В
 
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