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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

29.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранительными органами Беларуси получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.  При себе они имели каждый по небольшой ручной клади и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в гостиницу и должна была выселиться 25 июля, но покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании


По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. По прибытии небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании


Сегодня ночью 32 человека были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка. Подробности в "Панораме".

 
 
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Правоохранительными органами Беларуси получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной...
 
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