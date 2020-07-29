Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

Источник материала: Полесская правда

В связи с 167-летием Дня пожарной службы Республики Беларусь наградили руководителей учреждений образования Пинска и района, внесших особый вклад в пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Олег Червяковский.

– За значительный вклад в формирование у детей культуры безопасности жизнедеятельности, активную жизненную позицию по воспитанию и обучению подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности и в связи Днем пожарной службы Республики Беларусь Пинский горрайотдел по ЧС подготовил благодарности директорам учреждений образования Пинщины, – отметил Олег Червяковский.

Благодарностями Пинского горрайотдела по ЧС награждены:





директор ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района Сачковский Михаил Михайлович;





директор ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района Бартош Валентина Яковлевна;





директор ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска» Федорович Геннадий Юрьевич;





директор ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» Томильчик Сергей Владимирович;





директор ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска» Вабищевич Степан Иванович;





директор ГУО «Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска» Позняк Владимир Владимирович;





директор ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска» Кулинич Анна Николаевна;





директор ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска» Тарелкин Геннадий Васильевич;





директор ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» Якимчук Алексей Владимирович.