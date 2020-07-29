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Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности
29.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В связи с 167-летием Дня пожарной службы Республики Беларусь наградили руководителей учреждений образования Пинска и района, внесших особый вклад в пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Олег Червяковский.
Благодарностями Пинского горрайотдела по ЧС награждены:
директор ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района Сачковский Михаил Михайлович;
директор ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района Бартош Валентина Яковлевна;
директор ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска» Федорович Геннадий Юрьевич;
директор ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» Томильчик Сергей Владимирович;
директор ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска» Вабищевич Степан Иванович;
директор ГУО «Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска» Позняк Владимир Владимирович;
директор ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска» Кулинич Анна Николаевна;
директор ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска» Тарелкин Геннадий Васильевич;
директор ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» Якимчук Алексей Владимирович.
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