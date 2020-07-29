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Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

29.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В связи с 167-летием Дня пожарной службы Республики Беларусь наградили руководителей учреждений образования Пинска и района, внесших особый вклад в пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Олег Червяковский.

– За значительный вклад в формирование у детей культуры безопасности жизнедеятельности, активную жизненную позицию по воспитанию и обучению подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности и в связи Днем пожарной службы Республики Беларусь Пинский горрайотдел по ЧС подготовил благодарности директорам учреждений образования Пинщины, – отметил Олег Червяковский.

Благодарностями Пинского горрайотдела по ЧС награждены:

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района Сачковский Михаил Михайлович;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района Бартош Валентина Яковлевна;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска» Федорович Геннадий Юрьевич;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» Томильчик Сергей Владимирович;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска» Вабищевич Степан Иванович;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска» Позняк Владимир Владимирович;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска» Кулинич Анна Николаевна;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска» Тарелкин Геннадий Васильевич;

Пинский ГРОЧС поблагодарил директоров самых активных школ района и города за воспитание в детях культуры безопасности жизнедеятельности

директор ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» Якимчук Алексей Владимирович.

 

– Отмеченные учреждения образования – самые активные участники профилактических акций, конкурсов и мероприятий, проводимых под эгидой МЧС, неоднократные победители и призеры соревнований и слетов клубов юных спасателей-пожарных, призеры и победители олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, – подчеркнул Олег Червяковский.

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