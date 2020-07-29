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Ситуация с водой в Минске. Утечка локализована, давление восстановлено
29.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУтечка на улице Мазурова локализована. Об этом сообщил главный инженер Минскводоканала. Напомним,
Андрей Бычков, главный инженер УП "Минскводоканал": "Никакие источники загрязнения в данную трубу не попали. Временное ухудшение воды может быть связано только с некоторым отклонением с поверхности внутреннего водопровода. На данный момент мы имеем точечные заявки на ухудшение качества воды. Специалисты Минскводоканала делают все возможное, чтобы эти проблемы были в максимально короткие сроки устранены".
Подвоз воды по разным точкам района продолжается. Адреса постоянно обновляются на сайте Минскводоканала.
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Утечка на улице Мазурова локализована. Об этом сообщил главный инженер Минскводоканала. Напомним, сегодня утром там прорвало водопроводную сеть от улицы Панченко...
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