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Ситуация с водой в Минске. Утечка локализована, давление восстановлено

29.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Утечка на улице Мазурова локализована. Об этом сообщил главный инженер Минскводоканала. Напомним, сегодня утром там прорвало водопроводную сеть от улицы Панченко до Мазурова. На отдельных участках пришлось перекрыть воду. Сейчас давление воды в Московском и Фрунзенском районах восстановлено. 

Андрей Бычков, главный инженер УП "Минскводоканал": "Никакие источники загрязнения в данную трубу не попали. Временное ухудшение воды может быть связано только с некоторым отклонением с поверхности  внутреннего водопровода. На данный момент мы имеем точечные заявки на ухудшение качества воды. Специалисты Минскводоканала делают все возможное, чтобы эти проблемы были в максимально короткие сроки устранены".

Подвоз воды по разным точкам района продолжается. Адреса постоянно обновляются на сайте Минскводоканала.

 
 
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Утечка на улице Мазурова локализована. Об этом сообщил главный инженер Минскводоканала. Напомним, сегодня утром там прорвало водопроводную сеть от улицы Панченко...
 
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