«Набрал тысячу, словно сдал госэкзамен». Как работают комбайнеры, которые уже намолотили три тысячи тонн

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 17 июля, комбайнер Сергей Янучок по привычке проснулся без будильника в 6 утра. Выпил чаю, съел бутерброд, как делает обычно на заре, — и покрутил на велосипеде на мехдвор ОАО «Кухчицы», где работает уже много лет. В тот день, точнее ближе к ночи, они с напарником Виктором Жуковским намолотили свою первую в этом году тысячу тонн. Через неделю — «взяли» вторую, а в эту среду сделали третью. Сейчас их экипаж лучший в Минской области. А 23 июля президент раскритиковал журналистов и послал их в поле: «Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника». TUT.BY съездил в поле с комбайнерами-чемпионами — рассказываем.





От агрогородка Кухчицы до Клецка всего пять километров. Про местное хозяйство в округе говорят: «Молодцы» — и каждое утро часть горожан приезжает сюда на работу. В уборочную, которая стартовала 1 июля, тайм-менеджмент тут строится так: день начинают в 7−8 утра и трудятся до заката, а то и дольше. К 27 июля шесть из девяти здешних экипажей намолотили больше тысячи тонн, четверо водителей свыше тысячи тонн перевезли. Для тех, кто далек от сельской жизни, простое сравнение: для комбайнеров и водителей каждая тысяча — это как золото Олимпиады для спортсмена, так что можно легко посчитать, сколько в Кухчицах чемпионов.

С чемпионством пришла и известность. За последние дни в хозяйстве побывало столько репортеров, что, услышав «Мы журналисты», работники даже не удивляются. В «Кухчицах», говорят, можно почти про каждого писать, но главных их знаменитостей — Янучка и Жуковского, нужно немножко подождать.

— Вон Янучок якраз круціць на веласіпедзе, — комбайнер Сергей Михалович показывает на подъезжающего к мехдвору коллегу.



Виктор Жуковский (слева) и Сергей Янучок

Сергей Янучок скромно кивает: «Здравствуйте» — и следует в контору за заданием. Для них с напарником — это мы поймем потом — вся эта неожиданная слава пусть и приятна, но не очень нужна. Куда важнее, признаются чуть позже комбайнеры, хорошо делать свою работу. Вот только работа сегодня может сорваться. Чем ближе к 8 утра, тем ниже к земле опускаются ласточки. Небо над агрогородком затягивают тучи, и фраза «доброе утро», слышится на мехдворе также часто, как и вопрос «ці будзе дождж?».





Настроение же у работников такое, что они готовы выйти в поле. «Я должен командовать ленью, а не лень мной, — бодро озвучивает жизненное правило механик Михаил Леонидович. Леонидович при знакомстве сразу же выдает, что ему 61 год, он самый старший в хозяйстве и для бодрости советует каждое утро начинать с 20 отжиманий. Сергей Янучок и Виктор Жуковской предпочитают крутить педали. Сегодня, как и в другие дни они добрались на работу на велосипедах, «припарковали» их на мехдворе и сейчас стоят у своего комбайна.





Выезд на уборку запланирован на 9 утра: к этому времени должна сойти роса. «Действовать будем по ситуации», — говорит Виктор о возможной непогоде и готовит комбайн к работе. Сергей пока ожидает и рассуждает, как интересно в жизни бывает: все детство и юность он прожил в деревне с грозным названием Туча, а со стихией, шутит, договариваться так и не научился.

«Когда зарплата 100 рублей, а то и 100 долларов в день, как не стараться?»

В обиходе жителей Кухчиц есть слово «по-кухчицки». Тут говорят: «делать по-кухчицки», «выглядеть по-кухчицки», «говорить по-кухчицки». Что это значит, не расскажет ни один толковый словарь, зато объяснит любой местный: по-кухчицки — означает аккуратно, четко, правильно. Погода, видимо, тоже решила вести себя по-кухчицки, и после 9 утра над агрогородком стало припекать солнце.





— Ты не должен терять свои лидерские позиции, — перед отправкой в поле подбадривает Сергея Янчука директор хозяйства Сергей Здрок. — Когда зарплата 100 рублей, а то и 100 долларов в день, как не стараться? Нельзя сдаваться. Ну и водителю, у которого уже 1700 тонн, нужно сегодня помочь, вытянуть его до двухтысячника.

Сам Сергей Здрок в Кухчицах уже 18 лет, сразу приехал сюда агрономом, а четыре года назад стал директором. Человек он, заметно, очень активный. И хотя, рассказывает, смог придумать, как сделать так, чтобы даже в сельском хозяйстве работники могли ходить в отпуск летом, сам он отдыхать не предпочитает. В июне, продолжает, как контакт оказался на 13-дневной самоизоляции, так без работы «чуть с ума не сошел».





— На области мы и раньше выходили в лидеры уборочной, — хвалит он свой коллектив и говорит, что к нынешнему успеху они шли с прошлого года: — Поменяли технологию выращивания культур: изменили семена, внесли больше минеральных удобрений, использовали более сильный протравитель.

Плюс решили вопросы с транспортом — теперь от комбайнов машины оперативно отвозят собранное зерно, и со складами, чтобы здесь всегда было место для свежего урожая.





Сергей Янучок, как и директор, работает в хозяйстве 18 лет. Сколько раз за это время он выезжал на поле мимо собственного дома — не счесть, но каждый раз, заметив на улице его комбайн, родные машут папе. Вот и сейчас они стоят во дворе и шлют ему привет.

Этот привет и для Виктора Жуковского, вместе напарники работают уже 18-е лето. Виктор старший — ему 43, Сергей главный — ему 38. Оба любят деревню, поэтому, как пришли в хозяйство после армии, так здесь и остались.





— До службы я два года был помощником комбайнера, — рассказывает Сергей. — После армии устроился в Кухчицы трактористом, к лету мне дали комбайн. Виктор как раз искал себе напарника. «Давай, — предложил, — со мной». Я согласился, и как сели мы тогда за одну технику, так и работаем.





Начинали на российском "Доне", потом был немецкий Lexion 560, теперь у них Lexion 770. Когда перебрались на иностранную технику, вспоминает Виктор, пришлось тщательно изучить «немецкую инструкцию в русском переводе». Немецкий, признается, он тогда не выучил, а вот немецкую технику постиг.

«Лучше зерно убирать, чем интервью давать»

И пока эта самая немецкая техника ходит в поле, водитель Руслан Карсюк внимательно за ней наблюдает. Как только, говорит, маячок на кабине комбайна загорится, — это для для него сигнал — «На старт». Труба, через которую ему зерно пересыпают, повернется — значит марш.

Руслан — водитель необычный. По образованию он музыкант. Играет на разных инструментах, но главным, признается, для него является труба. 11 лет он занимался в школе с детьми, а потом случилось лето, которое все перевернуло.

Три года назад во время отпуска Руслан устроился в «Кухчицы», чтобы подработать на уборочной, и решил остаться. Трудиться в деревне, не скрывает, приходится больше, но зарплата неплохая и задачи четкие.





В этом июле Руслан уже успел перевезти 1500 тонн. В хозяйстве он немного, поэтому особого азарта при слове тысяча пока не ощущает. Зато замечает, чем ближе подходишь к этому результату, тем активнее тебя поддерживают коллеги. Все тут же начинают: «Давай, давай тебе совсем чуть-чуть осталось».

— В хозяйстве, если ты набрал тысячу, это словно сдал госэкзамен, — придумывает он необычное сравнение.





Сергей Янучок про их с Виктором тысячи рассказывает более сдержанно: «Сегодня мы первые, завтра кто-то другой». Хотя не отрицает, конкуренция между экипажами в хозяйстве есть, да и спортивный интерес никто не отменяет.

— Погода в этом году хорошая, полеглости нет, и ты спокойно работаешь, — рассуждает комбайнер. — А под вечер считаешь, и вместо дневного задания в 140 тонн, у тебя, оказывается, 200. В один день двести, в другой, так к концу месяца 2300 тонн (мы встречались 27 июля. — Прим. TUT.BY) и собрали.

Сколько успеют еще намолотить, не загадывают. «Что наберем, — отвечают, — то и наше». Уборочную в хозяйстве планируют завершить где-то к 5 августа, поэтому времени для новых рекордов у экипажа еще хватает.





А время в поле, как и ответ на вопрос, во сколько комбайнеры сегодня вернутся домой, в уборочную теряется. Все, зависит от погоды — чем она лучше, тем больше можно сделать работы. В июле напарники трудятся практически без выходных, поэтому за личные грядки в их семьях пока отвечают жены. На вопрос: «А женщины не обижаются?», мужчины удивляются: «Наоборот, гордятся».





— Жена мне все статьи, что про нас пишут присылает, — кивает Сергей в сторону сматрфона.

Читать другие новости, признается, у него сейчас нет ни времени, ни сил. Да и какая пресса, тут даже день рождения, который у комбайнера 8 июля, пришлось на август переносить.

— Лето в деревне основное время, чтобы заработать, — легко объясняет он свою нынешнюю занятость. — Если зимой зарплата в хозяйстве около тысячи рублей, то сейчас я могу получить и три тысячи.

— А какую новость последнюю про вас жена присылала?

— Как нас за две тысячи тонн поздравляли.

— И каково это — вдруг стать знаменитым?

— Если честно, я лучше зерно буду убирать, чем интервью давать, — говорит Сергей, не скрывая.





Мы с фотографом его понимаем, и больше их с Виктором не отвлекаем. В их работе действия, и правда, значат больше, чем слова.