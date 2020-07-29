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В Гродно осудили айтишника, у которого забрали машину за сигналы, бчб-флаг и песню «Перемен»

29.07.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Гродно сегодня рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении гродненского айтишника Владимира Родченко. Его Volkswagen Tiguan был остановлен сотрудниками ГАИ на улице Социалистической вечером 14 июля. В то время на площади Советской проходила акция солидарности. Позже на Владимира составили протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», а машину изъяли как «вещественное доказательство» — на автомобиле было два бело-красно-белых флага.


Судебные заседания продолжались целый день. Еще за 15 минут до их начала практически все места в небольшом зале были заняты молодыми людьми в спортивной форме.

Владимир — айтишник, работает в одной из гродненских компаний. Вечером 14 июля мужчина ездил по центру Гродно. На машине у него были прикреплены два бело-красно-белых флажка. Владимир говорит, что так он вообще выражает свою гражданскую позицию: в тот день претендента в кандидаты в президенты, за которого Владимир собирался отдать свой голос, не зарегистрировали в ЦИК.

По данным милиции, мужчина около 6 раз проехал мимо Советской площади, он сигналил людям, в машине играла громкая музыка, в том числе песня Виктора Цоя «Перемен» — таким образом, считает милиция, мужчина участвовал в несанкционированном мероприятии.

В качестве доказательств суд рассмотрел видеосъемку, записи с камер наблюдения на улице Карла Маркса и гостиницы «Неман», статьи из СМИ, а также выслушал двух свидетелей — сотрудников ОМОНа Сергея Сороку и Владимира Соколовского. В тот вечер молодые люди несли службу в районе Советской площади. Они рассказывали, что видели красный автомобиль, который несколько раз проехал мимо Советской площади, а также издавал звуковые сигналы. Правда, сказать какие — не смогли.


Также они сообщили, что в тот день присутствующих на площади никто не предупреждал о том, что собрание — это несанкционированное мероприятие. А еще — что и другие автомобили, проезжавшие мимо площади, тоже сигналили. Показания милиционеров несколько расходились: один из них говорил, что просто нес службу и о несанкционированном мероприятии не знал, второй же — что был уведомлен о пикете.

Владимир с протоколом не согласен, свою вину не признает. Он говорит, что звуковые сигналы не подавал, а просто ездил, и не только в районе Советской площади, а просто по городу. В салоне играла музыка. О пикете он не знал.


Автомобиль Владимира. Фото: hrodna.life

Volkswagen Tiguan Владимира Родченко остановил экипаж ГАИ на Социалистической улице. Потом его попросили проехать в РОВД, где составили протокол. При этом, по словам Владимира, некоторые сотрудники милиции вели себя с ним грубо и проявляли неуважение.

— Они почему-то спрашивали, хочу ли я переименовать милицию в полицию, ко мне обращались на «ты», говорили, что я распространяю какие-то посты в социальных сетях. Но у меня есть только один пост, что флаги на машине — это моя такая гражданская позиция, — говорит Владимир.

Он также рассказал, что личные вещи из машины, которую опечатали и оставили на стоянке возле участка милиции, он не мог забрать два дня.

 — Внутри остались ключи и паспорт. Моя семья сейчас за городом, и здесь это единственная связка ключей. Также там остались документы и детские кресла, которые мне были необходимы для перевозки детей в город. Две ночи мне пришлось ночевать не дома, — рассказывал на судебном заседании Родченко.


Он и его адвокат подали несколько ходатайств, однако судья все их отклонил.

Например, Владимир в милиции не ознакомился с материалами дела, а о суде узнал за день до его начала. Также он просил опросить сотрудника ГАИ, который его останавливал.

В итоге Владимир Родченко был признан виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП. Ему присудили 25 базовых величин, а два флага и два магнита на машине судом решено уничтожить. Ну а машину — вернуть после вступления в законную силу постановления.

 — Но мы собираемся решение оспаривать, — сообщил TUT.BY после судебного заседания Владимир.

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Теги: Гродно
 
 
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Его Volkswagen Tiguan остановили сотрудники ГАИ на улице Социалистической вечером 14 июля. В то время на площади Советской проходила акция солидарности.
 
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