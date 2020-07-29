В Беларуси задержали 33 бойца. Кто они и что тут могли делать?

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 33 бойцов иностранной частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге страны, сообщают государственные СМИ. Некоторые из их имен фигурируют в списках частной военной компании (ЧВК) Вагнера, опубликованных в СМИ. По данным госСМИ, эти люди прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, заселились в гостиницу, покинули отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. Кто они и зачем могли сюда ехать?



Фото: Reuters

Многие есть в базе «Миротворца», один — из Беларуси

В СМИ появились имена задержанных, это 32 гражданина России и один гражданин Беларуси. Как узнал TUT.BY, из них 13человек есть в базе «Миротворец» — это украинский сайт, который создали в августе 2014 года. Туда вносят бойцов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также там ранее были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В базе «Миротворца» в разное время были российские политики, представители шоу-бизнеса, театра и кино и пр.

13 бойцов из «Миротворца» — это Бахтигараев Тахир Минигаянович, Щербаков Сергей Владимирович, Волгин Алексей Владимирович, Дрига Олег Игоревич, Руденко Александр Святославович, Харитонов Денис Юрьевич, Каримов Ринат, Шеломенцев Игорь, Маслов Сергей Алексеевич, Токаренко Андрей Викторович, Сердюков Андрей Викторович, Сергеев Федор Михайлович, Бакунович Андрей Петрович.

Некоторые из 13 человек, в украинской базе указаны как «внештатные сотрудники государственного разведовательного управления РФ из «ЧВК Вагнера». Среди этих 13 человек есть те, кто родился в России, Украине и один белорус (Бакунович Андрей Петрович), о нем сказано, что он из города Иванковичи. Также на сайте есть информация, что многие из них принимали участие в военных действиях на Донбассе.

Помимо этих 13 человек в базе «Миротворец» есть и другие фамилии задержанных, но их туда внесли на основании сегодняшних новостей в СМИ. То есть пока нельзя сказать точно, имеют ли эти мужчины отношение к ЧВК Вагнера.

Версия: Минск мог быть транспортным узлом для бойцов в маршруте куда-нибудь в Африку

Мы поговорили с основателем российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Русланом Левиевым. Группа расследует военные конфликты в Сирии и Украине, деятельность ЧВК Вагнера. Conflict Intelligence Team одними из первых установили настоящее имя одного из двух предполагаемых офицеров ГРУ, отравивших в Великобритании агента Сергея Скрипаля.

Руслан Левиев говорит, что на видео задержания бойцов, которые сейчас есть в белорусских госСМИ, не видно их лиц и документов, но подавляющее большинство из опубликованных в СМИ и телеграм-каналах имен давно известны как наемники из ЧВК Вагнера.

— Действительно ли это имена задержанных — я не знаю. В версию, что они приехали в Беларусь устраивать какие-то беспорядки, верится меньше всего. Сначала мы думали, может, это постановочное задержание, а имена могли и из «Миротворца» взять, но потом показали видео, в тематических телеграм-каналах появились комментарии. Версия о том, что Минск просто является транспортным узлом в маршруте куда-нибудь в Африку, выглядит вполне правдоподобно, ибо Россия как раз пока не открывала международное авиасообщение, в отличие от Беларуси, — говорит Руслан.

— Бойцы раньше через Минск летали?

— Не знаю, подобных расследований мы не делали. Скорее всего, могли в африканские страны: Ливия, Судан, Южный Судан, ЦАР. В Сирию они вроде как летают из Ростова сирийской авиакомпанией Cham Wings.

— Мне кажется, мы в такие африканские страны не летаем вообще…

— Да, как и из России даже до карантина. Такие маршруты обычно идут в несколько прыжков: например, Москва-Минск-Стамбул, а уже из Стамбула — куда угодно. С начала карантина в Стамбул из России не летают, обещали открыть с 1 августа, в итоге перенесли уже на 10-е (из Минска рейсы в Стамбул есть каждый день. — Прим. TUT.BY)

— Как считаете, могли они как-то хотеть у нас дестабилизировать обстановку перед выборами?

— Лично мне это сложно представить, особенно путем военных наемников. Если бы действительно хотели дестабилизировать ситуацию, то, скорее, выписывали бы в Минск каких-нибудь политтехнологов, устраивали бы более «тонкие» провокации.

Руслан также обратил внимание, что на видео задержания, запечатлены деньги и телефонная карточка Судана.