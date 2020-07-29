«Апеллировали к российскому гражданству и службе в силовых ведомствах». По БТ показали подробности задержания боевиков

Источник материала: Tut.by

В эфире телеканала «Беларусь 1» рассказали подробности задержания под Минском 32 боевиков. Прозвучало, что все они входят в ЧВК «Вагнер» и пытались апеллировать тем, что проходили службу в различных силовых ведомствах России. Задержание проводили группа «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома.



Скриншот видео «Беларусь 1»

Как рассказали в эфире «Беларусь 1», прибывшие заселились в гостиницу IBB Минского Международного образовательного центра в три часа ночи 25 июля.

— Приезжие ведут себя тихо и по армейски дисциплинированно, — звучит в сюжете. Продемонстрировали кадры переписки в одном из мессенджеров, где они договариваются во сколько будет обед, а во сколько вечерняя перекличка.



Скриншот видео «Беларусь 1»

Боевики покинули столицу через день и переехали в санаторий под Минском, где и обратили на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением».

— Но белорусские правоохранители к тому времени уже выяснили, что это за туристы.

При задержании боевики сопротивления не оказывали, вели себя спокойно и профессионально, звучит в эфире.

— Данное мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц. В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанием к непривлечению их к административной или уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующими законами Республики Беларусь, — рассказал подробности задержания представитель группы «А» КГБ.









В сюжете также продемонстрировали паспорта и фотографии некоторых из задержанных. Также прозвучало, что «буквально сегодня Ливия признала ЧВК „Вагнер“ угрозой национальной целостности страны».













— Что они делают в Беларуси, зачем две сотни боевиков (а есть такая информация) прибыли в нашу страну? Очевидно, на этот вопрос ответят правоохранители, — говорит голос за кадром.





Сейчас Следственный комитет проводит проверку.