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«Апеллировали к российскому гражданству и службе в силовых ведомствах». По БТ показали подробности задержания боевиков
29.07.2020 21:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эфире
Как рассказали в эфире «Беларусь 1», прибывшие заселились в гостиницу IBB Минского Международного образовательного центра в три часа ночи 25 июля.
— Приезжие ведут себя тихо и по армейски дисциплинированно, — звучит в сюжете. Продемонстрировали кадры переписки в одном из мессенджеров, где они договариваются во сколько будет обед, а во сколько вечерняя перекличка.
Боевики покинули столицу через день и переехали в санаторий под Минском, где и обратили на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением».
— Но белорусские правоохранители к тому времени уже выяснили, что это за туристы.
При задержании боевики сопротивления не оказывали, вели себя спокойно и профессионально, звучит в эфире.
— Данное мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц. В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанием к непривлечению их к административной или уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующими законами Республики Беларусь, — рассказал подробности задержания представитель группы «А» КГБ.
В сюжете также продемонстрировали паспорта и фотографии некоторых из задержанных. Также прозвучало, что «буквально сегодня Ливия признала ЧВК „Вагнер“ угрозой национальной целостности страны».
— Что они делают в Беларуси, зачем две сотни боевиков (а есть такая информация) прибыли в нашу страну? Очевидно, на этот вопрос ответят правоохранители, — говорит голос за кадром.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку.
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«Апеллировали к российскому гражданству и службе в силовых ведомствах». По БТ показали подробности задержания боевиков
Как рассказали в эфире «Беларусь 1», поначалу прибывшие заселились в гостиницу IBB Минского Международного образовательного центра в три часа ночи 25 июля. «Приезжие...
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