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Гигин: Уровень доверия к ТВ впервые сравнялся с уровнем доверия к интернет

30.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский союз женщин провел круглый стол на тему «В сетях социальных сетей». Рассказываем, как депутаты и эксперты обсуждали интернет.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: jeshoots.com

На днях исследовательская лаборатория при МИТСО и факультет философии и социальных наук БГУ провели исследование о доверии белорусов к средствам массовой коммуникации и информации. По словам Вадима Гигина, декана ФФСН БГУ, впервые уровень доверия к телевидению практически сравнялся с уровнем доверия к интернет-СМИ и интернету в принципе. Практически на одном уровне находится уровень доверия к газетам и телеграм-каналам. Телеграм-каналы же, в свою очередь, уступают социальным сетям.

Люди все чаще переходят от традиционных медиа к новым, рассуждают эксперты. Например, смотрят на YouTube ТВ-программы, читают рассылку в интернете. В планах у специалистов, отметил Вадим Гигин, сделать большое исследование, которое, возможно, покажет, что контент этих самых новых медиа делается журналистами традиционных СМИ.

— Важно, что к этому контенту, сделанному профессионалами, людьми, которые чувствуют ответственность, добавляется абсолютно деструктивный контент, — считает декан ФФСН БГУ.

По мнению начальника управления информации и общественных связей МВД Ольги Чемодановой, человек, который читает новости, подготовленные блогерами, должен понимать: деятельность блогеров в распространении информации не регулируется законом. Они могут публиковать любые данные независимо от того, достоверны сведения или нет.

В отличие от журналиста, блогер больше работает на скорость, чем на проверку фактов. В итоге его информация зачастую искажена.

Но почему тогда люди тянутся за новостями в соцсети, телеграм-каналы? Потому что новые медиа, считает Вадим Гигин, привлекают открытостью, отсутствием модерации, иллюзией свободы и анонимности.

Лилия Ананич, депутат, экс-министр информации, пояснила: это не значит, что социальные сети нужно закрыть. Однако пользователи должны понимать: даже в интернете есть границы, которые не стоит переступать. Например, кого-то оскорблять. В ином случае следует знать, какая ответственность может за это грозить.

— Сегодня в МВД достаточно ресурсов, чтобы выявлять администраторов, пользователей, которые позволяют себе оскорблять в интернете граждан, которые обратились в милицию с заявлением, — подчеркнула Ольга Чемоданова. — Ряд таких заявлений у нас были и есть на рассмотрении. Установлены лица, которые привлечены к административной и даже к уголовной ответственности.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский союз женщин провел круглый стол на тему «В сетях социальных сетей». О том, как соцсети обсуждали депутаты и эксперты, в кратком конспекте TUT.BY.
 
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