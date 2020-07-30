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На «Нафтане» запускают новую установку. Она снизит вредные выбросы в воздух Новополоцка

30.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Нафтане» запускают новую установку, которая значительно снизит вредные выбросы в воздух Новополоцка, сообщает gorod214.by.


Фото: «Вестник Нафтана»

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов рассказал в своем инстаграме о получении первого продукта на установке по производству элементарной серы на заводе «Нафтан». Ранее директор предприятия Александр Демидов говорил, что установка снизит выбросы диоксида серы в воздух на 25%.

—  Этот проект позволит достичь значительного экономического эффекта, снизить импортные поставки серы на белорусские производства, а также существенно сократить объемы выбрасываемых сернистых соединений в атмосферу, — сообщил Дмитрий Демидов.

Газета «Вестник «Нафтана» описывает работу «Клауса»: «Установка основывается на классическом двухстадийном процессе превращения H2S в элементарную серу — с делением потока. Часть сероводорода будут сжигать в печи. В результате образуются диоксид серы, вода и сера. Последняя получится из-за того, что кислорода, который пойдет в печь, будет недостаточно для сжигания всего сероводорода до SO2, а хватит лишь на сжигание одной трети. Оставшийся сероводород смешают с продуктами сгорания и пропустят через катализатор. Из конденсаторов сера выведется в виде расплава».

На «Нафтане» подчеркивают экологическую направленность новой установки и называют ее «легкими» Новополоцка.

В 2019 году экологи сообщали о проблемах с качеством воздуха в отдельных районах пяти городов Беларуси. В список попал и Новополоцк. Прежде всего речь шла о превышениях нормативов качества по содержанию диоксида серы в воздухе.

 
 
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На «Нафтане» подчеркивают экологическую направленность новой установки и называют ее «легкими» Новополоцка.
 
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