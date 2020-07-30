В Витебске возле горисполкома разрушилась часть набережной Витьбы

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска, рядом со зданием горисполкома, разрушилась часть бетонной набережной Витьбы. На панно изображены замки древнего города.



Фото Сергей Сесицкий, t.me/Vitebsk4People

Вероятно, причиной разрушения стали дожди, которые несколько дней шли в Витебске.

В результате недалеко от Октябрьского моста размыло землю на набережной, и бетонный пласт разрушился прямо под надписью «Витебск».

Напомним, месяц назад ЖКХ обновило панно на набережной с изображением древних городских замков. На это потратили 4200 рублей из городского бюджета.

Южный склон русла Витьбы размывается нередко, правда, чаще всего это происходит возле Пушкинского моста, а не Октябрьского.