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В Витебске возле горисполкома разрушилась часть набережной Витьбы
30.07.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска, рядом со зданием горисполкома, разрушилась часть бетонной набережной Витьбы. На панно изображены замки древнего города.
Вероятно, причиной разрушения стали дожди, которые несколько дней шли в Витебске.
В результате недалеко от Октябрьского моста размыло землю на набережной, и бетонный пласт разрушился прямо под надписью «Витебск».
Напомним, месяц назад ЖКХ обновило панно на набережной с изображением древних городских замков. На это потратили 4200 рублей из городского бюджета.
Южный склон русла Витьбы размывается нередко, правда, чаще всего это происходит возле Пушкинского моста, а не Октябрьского.
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Вероятно, причиной разрушения стали дожди, которые несколько дней шли в Витебске.
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