«Пошел за арбузом - забрали прямо в шортах». Родители задержанного политтехнолога - о том, что он здесь делал

Источник материала: Tut.by

Вчера днем в Гомеле задержали политтехнолога Виталия Шклярова — за то, что якобы работал со «Страной для жизни». Уроженец Гомеля приехал с сыном в родной город к родителям, какое-то время находился на самоизоляции, как предписывают правила, на днях ограничения закончились — и Виталий поехал на рынок, чтобы купить арбуз. И пропал. В восемь вечера родителям позвонил адвокат и сообщил, что их сын — в минском СИЗО.



Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Во дворе дома в центре Гомеля первыми нас встречают улыбчивый блондин — это сын Виталия, третьеклассник Никита, и бигль Джоби. Родители задержанного политтехнолога чернее тучи. Мать Нина Петровна признается, что ночь не спала, жалуется на давление и приглашает на террасу.

— Я вырастила прекрасного сына. Если бы все дети были такими, мы бы жили в другом мире, — и Нина Петровна рассказывает, каким Виталий был чутким ребенком, как ждал ее с работы, готовил обеды и пек торты.

Кроме этого получил отличное образование: окончил «немецкую» спецшколу, затем поступил в университет, а на втором курсе уехал в Германию по приглашению ректора одного из местных вузов. Кстати, учился он в немецком университете с другом Сергеем Пархоменко (да-да, это тот самый наш рэпер Серега), но до защиты диплома дошел лишь Виталий — Сереге помешало увлечение музыкой. Потом — учеба в Америке, работа политтехнологом.

Ее рассказ то и дело прерывают телефонные звонки. Звонят знакомые и друзья, из Украины постоянно набирает жена Виталия — Хезер, она работает в американском посольстве в Украине. А вообще семья Шкляровых живет в Америке: Хезер и Никита — граждане США, Виталий — Беларуси.

Нина Петровна рассказывает, что Виталий в этот раз привез из США в Гомель сына Никиту — так было каждое лето. После собирался ехать в Киев к жене-дипломату.

— Он сидел на самоизоляции две недели, его проверяли чуть не через день. И вот закончилось это, пошел на рынок за арбузом — и забрали прямо в шортах. Даже домой не разрешили заехать. Ну скажите, это разве нормально? А теперь даже не берут передачку.

Фамилию Тихановский, говорит Нина Петровна, она от сына никогда не слышала. Сама узнала о кандидате впервые после задержания того в Гродно.

— Приписывают, что Виталик Тихановской помогает. Зачем ему это? Он с Обамой и Меркель работал. И потом, он всегда с головой у нас — никуда не лез. Он же все понимал, где он и что. Ну если бы он помогал, неужели бы он сюда ехал?

Женщина признается, что как мать всегда гордилась успехами сына. Единственное, когда Виталий работал с Ксенией Собчак, признается, переживала.

— А он отвечал: «Мама, да не волнуйся, я на руководящей должности, я выполняю работу — и больше ничего.

Нина Петровна надеется, что вскоре ее сына отпустят.

— Единственная причина, по которой могут держать Виталика, — это боязнь, что он кому-то может помочь из кандидатов, — считает женщина.

Что произошло?

Вечером 29 июля, в 19.11, Виталий успел написать в своем телеграмм-канале, что его арестовали. В вечерних новостях того же дня, в 20.30, вышло «расследование» о том, что Шкляров был не просто консультантом проекта «Страна для жизни», а фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Тихановского, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО.

В сюжете ОНТ показана оперативная съемка (то ли допроса следователем, то ли опроса оперативником), где Дмитрий Попов рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».

— Тихановский получал задания от Шклярова, — поясняет на оперативной съемке Попов. — А Шкляров через меня контролировал Тихановского.

— Сегодня Шкляров задержан, — сообщает автор сюжета. — Ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах.

— С Тихановским я ни разу не сотрудничал, — говорил ранее политтехнолог в интервью «Радыё Свабода». — Возможно, мы когда-то где-то пересекались, так как Гомель не очень большой (и Шкляров, и Тихановский родом из Гомеля). Но когда Сергей занимался видеопродукцией, я уже не жил в Беларуси, учился в Германии. Лично я Тихановского не знаю, ни разу с ним не разговаривал. Как может быть политтехнологом тот, кто с клиентом ни разу не виделся?

«Главным политтехнологом Сергея Тихановского» Шкляров называл Александра Лукашенко.