ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пошел за арбузом - забрали прямо в шортах». Родители задержанного политтехнолога - о том, что он здесь делал

30.07.2020 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера днем в Гомеле задержали политтехнолога Виталия Шклярова — за то, что якобы работал со «Страной для жизни». Уроженец Гомеля приехал с сыном в родной город к родителям, какое-то время находился на самоизоляции, как предписывают правила, на днях ограничения закончились — и Виталий поехал на рынок, чтобы купить арбуз. И пропал. В восемь вечера родителям позвонил адвокат и сообщил, что их сын — в минском СИЗО.


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Во дворе дома в центре Гомеля первыми нас встречают улыбчивый блондин — это сын Виталия, третьеклассник Никита, и бигль Джоби. Родители задержанного политтехнолога чернее тучи. Мать Нина Петровна признается, что ночь не спала, жалуется на давление и приглашает на террасу.

— Я вырастила прекрасного сына. Если бы все дети были такими, мы бы жили в другом мире, — и Нина Петровна рассказывает, каким Виталий был чутким ребенком, как ждал ее с работы, готовил обеды и пек торты.

Кроме этого получил отличное образование: окончил «немецкую» спецшколу, затем поступил в университет, а на втором курсе уехал в Германию по приглашению ректора одного из местных вузов. Кстати, учился он в немецком университете с другом Сергеем Пархоменко (да-да, это тот самый наш рэпер Серега), но до защиты диплома дошел лишь Виталий — Сереге помешало увлечение музыкой. Потом — учеба в Америке, работа политтехнологом.
Что известно про задержанного политтехнолога, который «мобилизовал протестный электорат»

Ее рассказ то и дело прерывают телефонные звонки. Звонят знакомые и друзья, из Украины постоянно набирает жена Виталия — Хезер, она работает в американском посольстве в Украине. А вообще семья Шкляровых живет в Америке: Хезер и Никита — граждане США, Виталий — Беларуси.

Нина Петровна рассказывает, что Виталий в этот раз привез из США в Гомель сына Никиту — так было каждое лето. После собирался ехать в Киев к жене-дипломату.

— Он сидел на самоизоляции две недели, его проверяли чуть не через день. И вот закончилось это, пошел на рынок за арбузом — и забрали прямо в шортах. Даже домой не разрешили заехать. Ну скажите, это разве нормально? А теперь даже не берут передачку.

Фамилию Тихановский, говорит Нина Петровна, она от сына никогда не слышала. Сама узнала о кандидате впервые после задержания того в Гродно.

— Приписывают, что Виталик Тихановской помогает. Зачем ему это? Он с Обамой и Меркель работал. И потом, он всегда с головой у нас — никуда не лез. Он же все понимал, где он и что. Ну если бы он помогал, неужели бы он сюда ехал?

Женщина признается, что как мать всегда гордилась успехами сына. Единственное, когда Виталий работал с Ксенией Собчак, признается, переживала.

— А он отвечал: «Мама, да не волнуйся, я на руководящей должности, я выполняю работу — и больше ничего.

Нина Петровна надеется, что вскоре ее сына отпустят.

— Единственная причина, по которой могут держать Виталика, — это боязнь, что он кому-то может помочь из кандидатов, — считает женщина.

Что произошло?

Вечером 29 июля, в 19.11, Виталий успел написать в своем телеграмм-канале, что его арестовали. В вечерних новостях того же дня, в 20.30, вышло «расследование» о том, что Шкляров был не просто консультантом проекта «Страна для жизни», а фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Тихановского, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО.

В сюжете ОНТ показана оперативная съемка (то ли допроса следователем, то ли опроса оперативником), где Дмитрий Попов рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».

— Тихановский получал задания от Шклярова, — поясняет на оперативной съемке Попов. — А Шкляров через меня контролировал Тихановского.

— Сегодня Шкляров задержан, — сообщает автор сюжета. —  Ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах.

— С Тихановским я ни разу не сотрудничал, — говорил ранее политтехнолог в интервью «Радыё Свабода». — Возможно, мы когда-то где-то пересекались, так как Гомель не очень большой (и Шкляров, и Тихановский родом из Гомеля). Но когда Сергей занимался видеопродукцией, я уже не жил в Беларуси, учился в Германии. Лично я Тихановского не знаю, ни разу с ним не разговаривал. Как может быть политтехнологом тот, кто с клиентом ни разу не виделся?

«Главным политтехнологом Сергея Тихановского» Шкляров называл Александра Лукашенко.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера днем в Гомеле задержан Виталий Шкляров. Уроженец Гомеля приехал в родной город к родителям с сыном, какое-то время находился на самоизоляции, как приписывают...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Логойске торжественно открыто новое пожарное депо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика