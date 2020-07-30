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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Гродно чествовали медицинских работников На церемонию в концертный зал филармонии были приглашены около 80 представителей сферы здравоохранения из всех районов области. В адрес врачей-инфекционистов,...

На церемонию в концертный зал филармонии были приглашены около 80 представителей сферы здравоохранения из всех районов области. В адрес врачей-инфекционистов, реаниматологов, медсестер, всех тех, кто в последние месяцы помогал пациентам преодолеть COVID-19, звучали слова благодарности. Цветы, дипломы и ценные подарки за работу и спасенные жизни сегодня вручили не только врачам, но и целым учреждениям здравоохранения региона.Поблагодарили врачей и работники культуры. В областной филармонии для медиков был организован праздничный концерт.