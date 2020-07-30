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Сегодня в Гродно чествовали медицинских работников

30.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На церемонию в концертный зал филармонии были приглашены около 80 представителей сферы здравоохранения из всех районов области. В адрес врачей-инфекционистов, реаниматологов, медсестер, всех тех, кто в последние месяцы помогал пациентам преодолеть COVID-19, звучали слова благодарности. Цветы, дипломы и ценные подарки за работу и спасенные жизни сегодня вручили не только врачам, но и целым учреждениям здравоохранения региона.

Александр Кашуй, главврач поликлиники №7 г. Гродно: "Мы очень благодарны за оценку государством нашего труда. Поскольку сегодняшние высокие награды - это оценка работы всего нашего коллектива. Коллектив сработал профессионально, спокойно, дружно. Мы выстояли в борьбе с этой инфекцией. Поэтому я сегодня благодарен всем нашим сотрудникам, начиная от водителей и санитарочек и заканчивая заведующими отделениями".

Дмитрий Пиневич, первый замминистра здравоохранения Беларуси: "И итоги работы собственно оказания медицинской помощи, и вообще, организация санитарно-эпидемиологических мероприятий, управление эпидпроцессом в хорошем смысле этого слова в регионе происходила, пожалуй, на самых оптимальных уровнях".

Поблагодарили врачей и работники культуры. В областной филармонии для медиков был организован праздничный концерт.

 
Теги: Гродно
 
 
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На церемонию в концертный зал филармонии были приглашены около 80 представителей сферы здравоохранения из всех районов области. В адрес врачей-инфекционистов,...
 
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