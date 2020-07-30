Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума В среднем на душу населения он составит 256 рублей 1 копейку. Это на 3,8 % больше действующего бюджета, введенного 1 мая. Отдельно по категориям обновленная величина...

В среднем на душу населения он составит 256 рублей 1 копейку. Это на 3,8 % больше действующего бюджета, введенного 1 мая. Отдельно по категориям обновленная величина составит 285 рублей для трудоспособного населения, почти 194 рубля для пенсионеров, более 246 с половиной для студентов и от 160 до 274 рублей для несовершеннолетних детей.В связи с повышением бюджета прожиточного минимума с 1 августа увеличится размер минимальных трудовых и соцпенсий, надбавок пенсионерам, пособий по уходу за инвалидом 1 группы или человеком старше 80 лет, а также некоторых пособий семьям, воспитывающим детей.