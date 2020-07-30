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В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума
30.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ среднем на душу населения он составит 256 рублей 1 копейку. Это на 3,8 % больше действующего бюджета, введенного 1 мая. Отдельно по категориям обновленная величина составит 285 рублей для трудоспособного населения, почти 194 рубля для пенсионеров, более 246 с половиной для студентов и от 160 до 274 рублей для несовершеннолетних детей.
В связи с повышением бюджета прожиточного минимума с 1 августа увеличится размер минимальных трудовых и соцпенсий, надбавок пенсионерам, пособий по уходу за инвалидом 1 группы или человеком старше 80 лет, а также некоторых пособий семьям, воспитывающим детей.
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В среднем на душу населения он составит 256 рублей 1 копейку. Это на 3,8 % больше действующего бюджета, введенного 1 мая. Отдельно по категориям обновленная величина...
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