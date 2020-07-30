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Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной

30.07.2020 21:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В разгаре самая важная сельскохозяйственная кампания лета. Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной, уверяя, будем с хлебом. Общий намолот зерна по стране  превысил рубеж в 2 миллиона тонн. В лидерах  Брестский и Гомельский регионы - убрано свыше 40 % площадей. Андрей Ястребов выехал в поле.

В поле как в своей стихии. Про опытного хлебороба Геннадия Цвирко  иначе и не скажешь. Это его 55-я жатва. Вспоминает, как пришел в родной колхоз, предложили поработать комбайнером. Новичку тогда дали списанную технику,  восстанавливать пришлось самому. Но в первый же сезон стал лидером уборочной. Позже отучился на агронома. Но что ни кампания, снова за штурвал.
Есть на кого равняться. Для аграриев Столбцовского района горячая пора - на 15-20 % урожая больше планируют собрать. А это не менее 75 тысяч тонн. Еще неделя-две и дожинки праздновать можно.

За короткие сроки аграриям без потерь нужно убрать хлеб

Когда в мире то и дело возникают новости о том, что многие страны столкнутся с дефицитом продуктов и голодом, люди труда не только помогают закрыть вопрос собственной продовольственной безопасности, но и существенно заработать на продуктах питания. В этом году планка снова высокая. Свыше полусотни комбайнов и почти под двести механизаторов, водителей прямо в эти минуты делают весомее каравай Кировского района.
Для Андрея и Сергея Дрозд нынешняя уборочная - премьера. Впервые в одном экипаже. Старший из братьев, чтобы остаться в родном хозяйстве,  академию в Горках закончил. Только из армии вернулся и тут же за штурвал комбайна. К тому же  стимул есть. Кстати,  не только денежный. Соперничают со своими же отцами.
У братьев  уже под 1300 тонн зерна на счету. Говорят,  родная земля помогает. Урожайность озимой пшеницы в "Рассвете" - свыше 52 центнеров с гектара. Только и успевай отвози на зерноток,  рассказывает аграрий с почти 40-летним стажем Сергей Иваницкий. Перевез с начала уборочной почти полторы тысячи тонн зерна. Говорит, отдыхать некогда,  когда такой хлеб вырос.

Сергей Иваницкий, водитель ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского": "Уборку надо слаженно и быстро проводить, качественно. Комбайны подъезжают, загружают минуты 2, 5  - самое большое. И везем на элеватор. В день пять рейсов выходит где-то, тонн 130. Урожай хороший. Главное качественно убрать и вовремя, чтобы погода не подвела".
Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной


Александр Жилинский, первый замдиректора ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского": "На 25 % больше озимых зерновых. Урожай складывается неплохой, в пределах 53-54 ц/га. Задействованы 12 зерноуборочных комбайнов. 8 единиц техники на отвозке. Под контролем весь процесс уборки".

Небольшие дожди в эти дни аграриям не помеха. В доказательство  прямо в поле измеряем влажность намолоченного зерна. 17 зерносушильных комплексов в помощь. Тут тоже кипит работа, причем круглосуточно, чтобы зерно не набрало лишней влаги. Как раз то самое время, когда работа от зари до зари. Поэтому эта бригада закончит смену часам к 10 вечера. Кстати, обед тут же,  в поле.
Первое, второе, еще и компот. Порции немаленькие. Достаточно, чтобы подкрепиться. Но в этот раз на пару минут попросили задержаться аграриев работники культуры. Они специально приехали в поле поддержать сельчан.
Пару минут на концерт и  снова по кабинам. Жатва в полях не останавливается,  значит, будем с хлебом. 

 
 
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В разгаре самая важная сельскохозяйственная кампания лета. Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной, уверяя, будем с хлебом. Общий намолот...
 
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