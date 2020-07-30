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За короткие сроки аграриям без потерь нужно убрать хлеб

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной В разгаре самая важная сельскохозяйственная кампания лета. Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной, уверяя, будем с хлебом. Общий намолот...

В разгаре самая важная сельскохозяйственная кампания лета. Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной, уверяя, будем с хлебом. Общий намолот зерна по стране превысил рубеж в 2 миллиона тонн. В лидерах Брестский и Гомельский регионы - убрано свыше 40 % площадей.выехал в поле.В поле как в своей стихии. Про опытного хлебороба Геннадия Цвирко иначе и не скажешь. Это его 55-я жатва. Вспоминает, как пришел в родной колхоз, предложили поработать комбайнером. Новичку тогда дали списанную технику, восстанавливать пришлось самому. Но в первый же сезон стал лидером уборочной. Позже отучился на агронома. Но что ни кампания, снова за штурвал.Есть на кого равняться. Для аграриев Столбцовского района горячая пора - на 15-20 % урожая больше планируют собрать. А это не менее 75 тысяч тонн. Еще неделя-две и дожинки праздновать можно.Когда в мире то и дело возникают новости о том, что многие страны столкнутся с дефицитом продуктов и голодом, люди труда не только помогают закрыть вопрос собственной продовольственной безопасности, но и существенно заработать на продуктах питания. В этом году планка снова высокая. Свыше полусотни комбайнов и почти под двести механизаторов, водителей прямо в эти минуты делают весомее каравай Кировского района.Для Андрея и Сергея Дрозд нынешняя уборочная - премьера. Впервые в одном экипаже. Старший из братьев, чтобы остаться в родном хозяйстве, академию в Горках закончил. Только из армии вернулся и тут же за штурвал комбайна. К тому же стимул есть. Кстати, не только денежный. Соперничают со своими же отцами.У братьев уже под 1300 тонн зерна на счету. Говорят, родная земля помогает. Урожайность озимой пшеницы в "Рассвете" - свыше 52 центнеров с гектара. Только и успевай отвози на зерноток, рассказывает аграрий с почти 40-летним стажем Сергей Иваницкий. Перевез с начала уборочной почти полторы тысячи тонн зерна. Говорит, отдыхать некогда, когда такой хлеб вырос.Небольшие дожди в эти дни аграриям не помеха. В доказательство прямо в поле измеряем влажность намолоченного зерна. 17 зерносушильных комплексов в помощь. Тут тоже кипит работа, причем круглосуточно, чтобы зерно не набрало лишней влаги. Как раз то самое время, когда работа от зари до зари. Поэтому эта бригада закончит смену часам к 10 вечера. Кстати, обед тут же, в поле.Первое, второе, еще и компот. Порции немаленькие. Достаточно, чтобы подкрепиться. Но в этот раз на пару минут попросили задержаться аграриев работники культуры. Они специально приехали в поле поддержать сельчан.Пару минут на концерт и снова по кабинам. Жатва в полях не останавливается, значит, будем с хлебом.