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Глобальное партнерство. Всемирный день борьбы с торговлей людьми

30.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии приобрела торговля людьми. Сейчас проблема требует более основательного подхода. Такое мнение прозвучало на тематическом брифинге, где специалисты из различных министерств, общественных организаций и представители дипкорпуса обменялись мнениями по координации действий и наметили новые пути сотрудничества в противостоянии этому злу. Отметим, торговля людьми входит в число лидеров по прибыльности, ведь речь идет о десятках миллионов жертв.

Махым Орзамухаммедова, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси: "На самом деле Беларусь была лидирующей организацией, которая консолидировала и звала к солидарности и к более активной деятельности в этом вопросе. На глобальном уровне Беларусь выступила не только активным участником этой проблемы, но еще вносила экономические и материальные вклады в Фонд помощи пострадавшим от торговли людьми".

20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступности

Специалисты и дипломаты отметили незаменимый вклад Беларуси в борьбу с транснациональной преступностью. Напомним, еще в 2005 году на Саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. Резолюцию приняли на сессии генассамблеи организации в широком круге соавторов, в который вошли 80 государств. Это решение объединило множество отдельных инициатив и преодолело существовавшую разрозненность.

По оценкам специалистов, 70% жертв торговли людьми - женщины и дети

Все эксперты сошлись во мнении - важнейшую роль в решении сложнейшего вопроса  играет работа с подрастающим поколением и его просвещение.

 
 
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На фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии приобрела торговля людьми. Сейчас проблема требует...
 
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