Источник материала: БT

20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступности

По оценкам специалистов, 70% жертв торговли людьми - женщины и дети

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глобальное партнерство. Всемирный день борьбы с торговлей людьми На фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии приобрела торговля людьми. Сейчас проблема требует...

На фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии. Сейчас проблема требует более основательного подхода. Такое мнение прозвучало на тематическом брифинге, где специалисты из различных министерств, общественных организаций и представители дипкорпуса обменялись мнениями по координации действий и наметили новые пути сотрудничества в противостоянии этому злу. Отметим, торговля людьми входит в число лидеров по прибыльности, ведь речь идет о десятках миллионов жертв.Специалисты и дипломаты отметили незаменимый вклад Беларуси в борьбу с транснациональной преступностью. Напомним, еще в 2005 году на Саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. Резолюцию приняли на сессии генассамблеи организации в широком круге соавторов, в который вошли 80 государств. Это решение объединило множество отдельных инициатив и преодолело существовавшую разрозненность.Все эксперты сошлись во мнении - важнейшую роль в решении сложнейшего вопроса играет работа с подрастающим поколением и его просвещение.