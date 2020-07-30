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Глобальное партнерство. Всемирный день борьбы с торговлей людьми
30.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии
Махым Орзамухаммедова, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси: "На самом деле Беларусь была лидирующей организацией, которая консолидировала и звала к солидарности и к более активной деятельности в этом вопросе. На глобальном уровне Беларусь выступила не только активным участником этой проблемы, но еще вносила экономические и материальные вклады в Фонд помощи пострадавшим от торговли людьми".
20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступностиСпециалисты и дипломаты отметили незаменимый вклад Беларуси в борьбу с транснациональной преступностью. Напомним, еще в 2005 году на Саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. Резолюцию приняли на сессии генассамблеи организации в широком круге соавторов, в который вошли 80 государств. Это решение объединило множество отдельных инициатив и преодолело существовавшую разрозненность.
По оценкам специалистов, 70% жертв торговли людьми - женщины и детиВсе эксперты сошлись во мнении - важнейшую роль в решении сложнейшего вопроса играет работа с подрастающим поколением и его просвещение.
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На фоне распространения СOVID-19 и возникшей экономической турбулентности вид гуманитарной социальной пандемии приобрела торговля людьми. Сейчас проблема требует...
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