Десятки тысяч человек, слезы, песни, мечты о переменах: как в Минске прошел большой митинг Тихановской. Кратко

Источник материала: Tut.by

В Минске прошел большой агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По последним данным правозащитников, в парк Дружбы народов на площади Бангалор пришли около 63 тысяч человек (предыдущий пикет Светланы здесь же собрал около 10 тыс. человек, сегодня же команда объединенного штаба хотела собрать 75 тыс.). С 18 до 22 часов перед собравшимися выступали представительницы объединенного штаба, родственники политзаключенных — девушка Эдуарда Бабарико Саша Зверева, отец Дмитрия Фурманова, жены Николая Статкевича и Павла Северинца, — режиссер Андрей Курейчик, музыканты… В месте пикета были серьезные проблемы с мобильным интернетом, полностью показать мероприятие в стриме, увы, не смогли ни организаторы, ни наши коллеги из «Радыё Свабода». TUT.BY все это время вел текстовый онлайн (и там вы до сих пор можете почитать все подробно — каждое выступление, каждое слово, каждую эмоцию) — а сейчас мы кратко расскажем о происходившем тем, кто не мог следить в режиме реального времени.





Кандидат в президенты Светлана Тихановская начала выступление на белорусском языке, потом перешла на русский. Она в очередной раз заявила о том, что идет в президенты ради своего мужа и белорусов и ее главные цели — в освобождении политзаключенных, проведении новых честных выборов и референдуме о возвращении к Конституции 1994 года.

— Власть мне не нужна, но муж за решеткой. Мне пришлось спрятать детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться, — призналась Тихановская.

Светлана говорила о задержаниях на мирных акциях, российских боевиках, которых привязали к Тихановскому, непростой жизни обычных белорусов. И в очередной раз повторила, что пришедшие к ней на пикет и в целом поддерживающие объединенный штаб люди — мирные белорусы.

— Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим честных выборов. Какая революция? Так зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди.





Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, говорила о том, что сегодня предвыборная активность белорусов стала просто невероятной:

— О нас пишет целый мир, о нас начали снимать передачи и фильмы, нас показывают в новостях. Это народ, которому не все равно, как жить. Мы очень долго думали, что бессильны, нам это долго внушали. Реальная сила оказалась в нас самих. В большинстве стран президента выбирает народ, нам же приходится бороться за свое право выбирать. Разве это нормально? Еще недавно мы говорили, что ничего не изменится, не ходили голосовать, потому что думали, что ничего не изменится, люди не показывали власти, что они народ. Разве мы так думаем теперь?





Вероника Цепкало говорила со сцены о личном (в принципе на личных историях строились выступления всех участников): рассказала пришедшим сложную историю своей матери, которая была чиновницей, заболела раком, была взята под стражу в рамках уголовного дела против нее прямо в больнице; возмутилась словам президента о ее семье — она негодует, что ее мужа, на тот момент претендента в президенты Валерия Цепкало, Лукашенко в одном из выступлений назвал «хряком», ее саму — «свиноматкой», их мальчишек-близнецов — «мертворожденными».

— Хамство, хамство, хамство! Мы устали от этого!

Вероника много плакала — ее речь была очень эмоциональной.





Кроме того, в преддверии послания президента народу и парламенту Цепкало сформулировала для Лукашенко вопросы, на которые, считает она, народ Беларуси должен получить ответы. Итак,

Почему Беларусь, которая 25 лет назад имела наибольший потенциал в СНГ, превратилась во второй по бедности регион?

Почему пенсии и зарплаты в Беларуси меньше, чем в других странах?

Почему каждый год из Беларуси уезжает столько людей?

Почему падает рождаемость? В 2019 году Беларусь побила очередной антирекорд — здесь родилось столько же детей, сколько в 1945-м, когда вся страна лежала в руинах.

Почему самые дорогие и лакомые куски земли отдают бесплатно иностранцам?

Почему нарушаются базовые права человека: право на митинги, а главное — право на честные и демократические выборы?

Почему в наших бедах всегда «виноват кто-то другой» — Роспотребнадзор, Госдеп и др. — все, кроме нас самих?

Почему наша страна падает в экономическую пропасть, а народ становится все беднее и беднее?

— Перемен! Перемен! — скандировала в ответ многотысячная толпа.





Напоследок пришедшие на мероприятие под песню «Стены» зажгли фонарики своих телефонов.

Пикет закончился в заявленное организаторами время — около 22.00. Людей, уходивших из парка Дружбы народов, минские водители на улицах поддерживали сигналами автомобильных клаксонов.

Посмотрите, как Минск пел с объединенным штабом и другими участниками митинга, в этом видео.

Похоже, 30 июля в Минске случилась самая массовая акция в истории независимой Беларуси — по последним данным правозащитников, на митинг Тихановской пришли 63 тысячи человек. Напомним, во время «Плошчы-2010» на улицы Минска несанкционированно вышли около 50 тысяч человек.