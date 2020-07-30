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Первый в стране музей памяти готовят к открытию в храме-памятнике в честь Всех Святых

30.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это будет своеобразная летопись сражений на территории Беларуси. Через интерактив  расскажут о людских потерях во время войн за 10 веков. Эксклюзивный экскурс  в репортаже Лидии Заблоцкой.

Краткий пересказ тяжелейших битв - в новом музее памяти

Прежде чем попасть в музей памяти, проходим через 504 памятника. Именно столько ниш в крипте, в каждую на протяжении 10 лет собирали землю с воинских захоронений по всему миру. Уже после углубляемся в подробности сражений. Здесь, на 95 квадратных метрах, завизуализировали страшные цифры и фамилии белорусов, которые погибли в разных войнах. А краткий пересказ тяжелейших битв зафиксировали вот на таких интерактивных "крестах".

Войны 10 веков - в 12 интерактивных "крестах" 

10 веков  в 12 емких летописях. Документы, фото и видео собирали в официальных архивах 2 года. Разложили по фактам 87 исторических дат: от сражения на реке Немиге  до пожара в поезде Минск - Брест в 90-х. Шведская мортирная бомба, именные медальоны и аварийная радиостанция. 

Первый в стране музей памяти готовят к открытию в храме-памятнике в честь Всех Святых


Реликвии - от прихожан храма

Несколько сотен оригинальных реликвий  от прихожан храма. То, что не муляжи, а настоящие артефакты,  подтверждали историки. Время буквально застыло в художественных диорамах и инсталляциях. Здесь особое место  кровавым событиям Великой Отечественной. В музее памяти зафиксировали страшные моменты Великой Отечественной войны.
Конечно, главная драма 40-х. Боль моментов с похоронками в руках. То, с чем пришли белорусы к июлю 1944, сосредоточено в "стене памяти" и мультимедийных картах.

Анна Зайцева, куратор музейной экспозиции в храме-памятнике в честь Всех Святых: "Перед вами макет трех основных точек лагеря Тростенец, сделанных по документам, по карте топографической периода июля 1944 года. Также приводим небольшую локацию. Это печь в Шашковке, яма-печь лагеря смерти Тростенец. Каждый из этих предметов просто фонит историей, болью. Вот перед вами рельс с могилы 16 в урочище Благовщина около Тростенца, где производились массовые сожжения убитых".
Воссоздали и, пожалуй, один из главных символов победы - колонну поверженного рейхстага  с автографами и снимками выходцев из 6 областей Беларуси. 

Музей работает в тестовом режиме: принимает посетителей по записям

Напоминают и о сотнях наших граждан, погибших в локальных конфликтах XX века, а также военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Подвиги  в списках, их личных письмах и портсигарах. Пока музей работает в тестовом режиме: принимает посетителей по записи. 

Официальное открытие музея запланировано на август

Официально его откроют во второй половине августа. Остановятся не только на экспозиции,  в будущем проведут масштабную работу по восстановлению полного списка погибших белорусов. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Это будет своеобразная летопись сражений на территории Беларуси. Через интерактив  расскажут о людских потерях во время войн за 10 веков. Эксклюзивный экскурс  в...
 
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