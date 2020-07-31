|
Перепелиные яйца с овощами и сыром на завтрак
31.07.2020 08:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Для пассировки обычно используют растительное масло. Принципиальных различий здесь нет. Можно брать как оливковое, так и подсолнечное масло. Главное, чтобы продукт был рафинированным. Соцветия цветной капусты разрезаем на несколько частей, добавляем в сковороду и обжариваем все вместе несколько минут. Туда же отправляем нарезанный кубиками болгарский перец. Солим и перчим по вкусу. Острым ножом аккуратно вбиваем перепелиные яйца в овощи, стараясь не повредить желток.
Скорлупа перепелиных яиц включает кальций, медь, фосфор, фтор и другие элементы. Употребление скорлупы позволит укрепить иммунитет, улучшить состояние зубов, волос, ногтей.
Посыпаем все тертым сыром, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне минут 5. При подаче посыпаем зеленью.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: половину луковицы, половину морковки, половину болгарского перца, пару соцветий вареной цветной капусты, 7 перепелиных яиц, 70 граммов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)