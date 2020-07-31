Источник материала: БT

половину луковицы,

половину морковки,

половину болгарского перца,

пару соцветий вареной цветной капусты,

7 перепелиных яиц,

70 граммов полутвердого сыра,

зелень.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перепелиные яйца с овощами и сыром на завтрак Возьмем: половину луковицы, половину морковки, половину болгарского перца, пару соцветий вареной цветной капусты, 7 перепелиных яиц, 70 граммов...

Возьмем:Лук нарезаем кубиком, морковку натираем на крупной терке. Отправляем на разогретую сковороду и пассируем до готовности.Для пассировки обычно используют растительное масло. Принципиальных различий здесь нет. Можно брать как оливковое, так и подсолнечное масло. Главное, чтобы продукт был рафинированным. Соцветия цветной капусты разрезаем на несколько частей, добавляем в сковороду и обжариваем все вместе несколько минут. Туда же отправляем нарезанный кубиками болгарский перец. Солим и перчим по вкусу. Острым ножом аккуратно вбиваем перепелиные яйца в овощи, стараясь не повредить желток.Посыпаем все тертым сыром, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне минут 5. При подаче посыпаем зеленью.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.