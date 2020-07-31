ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перепелиные яйца с овощами и сыром на завтрак

31.07.2020 08:22 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем: 
  • половину луковицы,
  • половину морковки,
  • половину болгарского перца,
  • пару соцветий вареной цветной капусты,
  • 7 перепелиных яиц,
  • 70 граммов полутвердого сыра,
  • зелень. 
Лук нарезаем кубиком, морковку натираем на крупной терке. Отправляем на разогретую сковороду и пассируем до готовности. 

Для пассировки обычно используют растительное масло. Принципиальных различий здесь нет. Можно брать как оливковое, так и подсолнечное масло. Главное, чтобы продукт был рафинированным. Соцветия цветной капусты разрезаем на несколько частей, добавляем в сковороду и обжариваем все вместе несколько минут. Туда же отправляем нарезанный кубиками болгарский перец. Солим и перчим по вкусу. Острым ножом аккуратно вбиваем перепелиные  яйца в овощи, стараясь не повредить желток. 

Скорлупа перепелиных яиц включает кальций, медь, фосфор, фтор и другие элементы. Употребление скорлупы позволит укрепить иммунитет, улучшить состояние зубов, волос, ногтей. 

Посыпаем все тертым сыром, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне минут 5. При подаче посыпаем зеленью. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем:  половину луковицы, половину морковки, половину болгарского перца, пару соцветий вареной цветной капусты, 7 перепелиных яиц, 70 граммов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Многотысячный митинг Тихановской в Минске - в фотографиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика