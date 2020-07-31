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Сегодня последний день подачи документов в вузы на бюджет

31.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У абитуриентов остался последний день, чтобы поступить на бюджет. Сегодня закроют прием документов на обучение в вузах за счет государства. Срок приема заявлений на платную форму продлится чуть дольше - до 15 августа. К этому времени бюджетников уже зачислят - не позднее 11 августа. Подать документы в этом году абитуриенты могут в 50 высших учебных заведений страны. А это 55 тысяч студентов и 380 специальностей.
 
 
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У абитуриентов остался последний день, чтобы поступить на бюджет. Сегодня закроют прием документов на обучение в вузах за счет государства. Срок приема заявлений...
 
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