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На Свислочи организуют экскурсии на байдарках
31.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВелосипедные маршруты, пешеходные экскурсии, а теперь и водные прогулки по Свислочи на байдарках. Сплав по самым живописным местам - новый туристический тренд. Не отстает от моды и столица. Каждый вторник водный тур начинается с пирса на проспекте Победителей. Путешествие с остановками в районе стелы и Троицкого предместья длится два часа. Опытные гиды расскажут интересные факты про Минск.
Все необходимое оборудование путешественникам дадут на старте. В ближайшее время подобные водные маршруты организуют во всех областных городах страны.
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Велосипедные маршруты, пешеходные экскурсии, а теперь и водные прогулки по Свислочи на байдарках. Сплав по самым живописным местам - новый туристический тренд. Не...
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