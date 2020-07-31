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Жара спадет, дождей не будет. Все о погоде в Бресте в выходные
31.07.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На выходные в Бресте установится теплая погода без осадков, сообщает
В субботу будет переменная облачность. Утром +20°С, днем — на три градуса теплее. Осадков не ожидается.
В воскресенье будет малооблачно. В первой половине дня воздух прогреется до +23°С, после обеда столбик термометра поднимется до +26°С.
Хороших выходных, друзья!
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На выходные в Бресте установится теплая погода без осадков.
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