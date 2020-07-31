Жара спадет, дождей не будет. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

На выходные в Бресте установится теплая погода без осадков, сообщает AccuWeather .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность. Утром +20°С, днем — на три градуса теплее. Осадков не ожидается.

В воскресенье будет малооблачно. В первой половине дня воздух прогреется до +23°С, после обеда столбик термометра поднимется до +26°С.

Хороших выходных, друзья!

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