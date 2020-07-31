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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан
31.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня вопросы белорусов будет решать председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10 утра.
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Сегодня вопросы белорусов будет решать председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Встречи в Совмине проходят по...
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