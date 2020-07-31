|
В субботу из-за Дня ВДВ у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт
31.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу 1 августа у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт. Подробности
В ближайшие выходные в Минске отметят День ВДВ. Основные гуляния — в субботу 1 августа у Дворца спорта.
С 10.00 до 15.30 отменяется остановка «Дворец спорта» по проспекту Победителей для всех видов транспорта.
Вот здесь можно почитать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 1 августа у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт. Подробности сообщает «Минсктранс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)