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В субботу из-за Дня ВДВ у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт

31.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу 1 августа у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт. Подробности сообщает «Минсктранс».

В ближайшие выходные в Минске отметят День ВДВ. Основные гуляния — в субботу 1 августа у Дворца спорта.

С 10.00 до 15.30 отменяется остановка «Дворец спорта» по проспекту Победителей для всех видов транспорта.

Вот здесь можно почитать программу мероприятий к Дню ВДВ. Из необычного — прямо на Свислочи будут «танцевать» БТР.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 1 августа у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт. Подробности сообщает «Минсктранс».
 
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