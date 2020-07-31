В субботу из-за Дня ВДВ у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

В субботу 1 августа у Дворца спорта не будет останавливаться общественный транспорт. Подробности сообщает «Минсктранс».

В ближайшие выходные в Минске отметят День ВДВ. Основные гуляния — в субботу 1 августа у Дворца спорта.

С 10.00 до 15.30 отменяется остановка «Дворец спорта» по проспекту Победителей для всех видов транспорта.

Вот здесь можно почитать программу мероприятий к Дню ВДВ. Из необычного — прямо на Свислочи будут «танцевать» БТР.