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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Г. Казакевич: Мы много сведений о себе выкладываем в интернет "Человек сети - человек, который в этой сети живет, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много...

"Человек сети - человек, который в этой сети живет, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много сведений о себе выкладываем сами же в интернет. И простейший профайлинг социальных сетей может дать, начиная от психологического портрета лица пользователя, заканчивая его предпочтениями, личными данными, в т.ч. теми, которые он хочет сохранить в тайне. То есть любой пользователь должен быть готов к такого рода рискам".Такое мнение высказал первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы