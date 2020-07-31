«Переработка в Беларуси есть!» Специалисты отвечают на вопросы читателей

Источник материала: Tut.by

В рамках проекта «Вторая жизнь» TUT.BY и движение «Цель 99» предлагали задать экспертам вопросы по теме сбора и переработки вторичных ресурсов. Благодарим всех, кто отправил свой вопрос! Мы получили более 200 писем от вас. Ниже публикуем ответы на самые интересные и часто задаваемые вопросы. Остальные ответы мы отправим читателям по электронной почте в течение двух недель.

На вопросы ответили специалисты государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» — координатора сферы обращения с со вторичными материальными ресурсами в Беларуси.

Зачем сортировать мусор, если его вывозит одна машина? Неужели нет машин, которые могут собирать отходы раздельно? Собирать раздельно отходы — это не просто наш выбор, а обязанность. По Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» физические лица должны собирать и разделять по видам отходы, если юрлица создали для этого условия: то есть установили отдельные контейнеры для сбора вторичных ресурсов. Если у вас во дворе кроме обычного контейнера стоят баки для сбора бумаги, стекла и пластика, вы обязаны собирать отходы раздельно. За неисполнение этого обязательства можно получить штраф от 135 рублей (по статье 15.63 Кодекса Республики Беларусь об Административных Правонарушениях). Поэтому призываем каждого начать с себя и не выбрасывать отходы бумаги, стекла, пластика в общий мусор. В этом наша ответственность. А за порядок вывоза отходов уже отвечает обслуживающая организация. В 2020 году в силу вступит технический кодекс, который установит правила обращения с коммунальными отходами». В том числе установит запрет на смешивание при перевозке раздельно собранных отходов. Если неперерабатываемый мусор (ТКО) собирают в одну машину с вторсырьем — это нарушение закона. Если вы видите подобное, обратитесь в исполком или в обслуживающую организацию. Ее наименование должно быть указано на контейнерах и на мусоровозе. Главное — не смешивать вторсырье с твердыми коммунальными отходами. Если же отходы из контейнеров для вторичных ресурсов вывезет один мусоровоз — это не критично. Они не везут такой мусор на полигон, а всегда отправляют на сортировку. Государство создало условия, чтобы организациям ЖКХ было экономически невыгодно потерять собранное в контейнерах вторичное сырье. Ведь за его сбор и передачу на использование они получают компенсацию от «Оператора вторичных материальных ресурсов». Например, за тонну собранных и переданных на переработку пластиковых бутылок организация получит 250 руб. Заводить специальные мусоровозы для раздельного вывоза отходов не нужно. Одна машина в определенное время забирает мусор из контейнера для пластика. Затем эта же машина, но уже в другое время забирает мусор из контейнера для стекла, позже она же приедет и за бумагой. Графики вывоза отходов по видам размещают на контейнерной площадке.

Можно ли выбрасывать бумагу, стекло и пластик в контейнер для пластика, если других контейнеров для вторресурсов рядом нет? Да, лучше так и поступить. Содержимое контейнеров для вторичных ресурсов везут на сортировку, где отберут все, что пригодно для переработки. Также не забывайте, что собранное дома вторичное сырье (макулатуру, стеклобой, пластиковые бутылки, старую бытовую технику) можно сдать в пункты заготовки вторичного сырья и получить за это небольшие деньги. Такие пункты есть в каждом районном центре страны. Адреса вы найдете здесь .

Где найти четкие правила, что выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора, а что — в общий бак? Вообще, что перерабатывается в Беларуси, а что — нет? ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» подготовил целый набор информационных памяток . Например, вот памятка для тех, у кого во дворах стоят отдельные контейнеры для отходов бумаги, стекла, пластика. А здесь — памятка для тех, кто живет в частных домах и использует два контейнера для сбора отходов: один — для вторичных ресурсов, второй — для общего мусора. Если вы предпочитаете видео, смотрите нашу инфографику с правилами сортировки отходов.

Как выбрасывать пластик? Нужно ли убирать этикетки и мыть упаковку? Мыть упаковку, снимать с нее этикетки не нужно. Только освободите ее от остатков содержимого. Также сомните пластиковые бутылки, перед тем как выбросить. Часто можно увидеть такую картину: контейнер для пластика полон, однако там сплошь целые бутылки от напитков. Чтобы мусоровоз увез как можно больше отходов пластика, необходимо спрессовать упаковку. В контейнеры для отходов пластика обязательно выбрасывайте: пластиковые бутылки и другую пластиковую тару (банки, флаконы, канистры) от напитков, косметики и бытовой химии;

полиэтиленовые пакеты (с ручками, пакеты-майки, фасовочные пакеты, прозрачные, белые и цветные), но без остатков пищи. Выбрасывайте бутылки вместе с крышками. Не нужно ничего откручивать, на перерабатывающих заводах легко отделят разные типы пластика друг от друга. На переработку пойдет все. Также в контейнер для пластика можно бросать бутылки прямо в пакете, в который вы их собирали. На мусоросортировочных заводах стоят специальные разрыватели пакетов, которые «освободят» весь мусор. Полные правила раздельного сбора отходов смотрите в этих памятках .

Куда выбрасывать коробки из-под соков и молока? Упаковка типа тетрапак — это один из видов комбинированной упаковки. В ней может быть шесть слоев картона, полиэтилена, алюминия. Чтобы получить из него вторичное сырье, нужно отделить соединенные друг с другом материалы комбинированной упаковки и добиться, чтобы они получились чистыми (без примесей друг друга), а это технически сложно и экономически затратно. Несмотря на сложности, сейчас в Беларуси реализовывают проект по переработке комбинированной упаковки на основе картона. На одной из бумажных фабрик создана специальная линия по использованию тетрапака. Полученное целлюлозное волокно фабрика будет использовать как сырье для собственного производства. Для запуска осталось завершить необходимые административные процедуры по проектированию. Рекомендуем выбрасывать коробки из-под соков и молока в контейнеры для пластика. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства собирают такую упаковку на линиях сортировки и на мусоросортировочных заводах, прессуют и накапливают.

Куда выбрасывать жестяную упаковку от консервов, крышки от банок, гвозди, алюминиевые банки? Отходы металлической упаковки, бытовой металлолом сдавайте в приемные пункты Белкоопсоюза, которые ведут заготовку лома черных и цветных металлов. Адреса смотрите здесь . Если воспользоваться услугами приемных пунктов неудобно, рекомендуем выбрасывать металлическую упаковку в контейнеры для сбора отходов пластика. Отходы из такого контейнера всегда отправляют на сортировку, где легко отделят алюминиевую упаковку и упаковку из жести. Прежде, чем выбросить металлические баллончики с содержимым под давлением, убедитесь, что они пусты.

Как утилизировать батарейки, лампочки и термометры? Все батарейки («пальчиковые», круглые, литий-ионные аккумуляторы от мобильных телефонов и ноутбуков) нельзя выбрасывать с обычным мусором: содержащиеся в них металлы вредят окружающей среде. Относите их в специальные контейнеры для сбора отработанных элементов питания, которые стоят в магазинах и административных зданиях. Большие аккумуляторы от ноутбуков можно относить в контейнеры для сбора мелкой электронной и электрической техники, которые установлены в крупных магазинах бытовой техники. Правильно выброшенные батарейки попадут на безопасную переработку и станут ценным сырьем для повторного использования. Особой утилизации требуют лампы, содержащие ртуть. Именно они, перегорев, становятся опасными отходами. Ртуть содержится в энергосберегающих люминесцентных лампах (трубчатых и фигурных). Сбор ламп должны обеспечить организации торговли, которые их продают (непродовольственные магазины с торговой площадью от 400 кв. метров). Ищите специальные контейнеры, обычно, зеленого цвета. . Сломанные светодиодные лампы утилизируйте, как другие отходы бытовой техники. Их можно сдать в пункты приема отходов бытовой техники или отнести в специальные контейнеры для сбора отходов мелкой бытовой техники и электроники, которые установлены в магазинах техники. Лампы накаливания не опасны для окружающей среды. Они выполнены из термостойкого стекла и не используются в производстве новой стеклянной тары, поэтому выбрасывайте их в контейнеры для общего мусора (с надписью «ТКО»). Их отправят на захоронение на полигоны коммунальных отходов. Неповрежденные ртутные термометры относите в контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп, которые можно найти во всех регионах Беларуси. Все неисправные или морально устаревшие бытовые приборы, содержащие ртуть, также принимают в приемных пунктах «Белвтормет». Сломанные электронные градусники относите в специальные контейнеры для сбора отходов мелкой электроники в крупных магазинах техники. Безртутные термометры со сплавом галлия можно выбрасывать в контейнеры для общего мусора. Не пропустить опасные отходы, выбрасывая ненужные вещи, поможет инфографика .

Что делать со старой бытовой техникой? Ее выкупят у вас пункты приема на переработку. Если нет возможности самостоятельно отвезти крупную бытовую технику в пункты приема, можно заказать бесплатный вывоз ее из дома. Всю необходимую информацию (контакты, по которым можно заказать вывоз, пункты приема по всей Беларуси) можно найти здесь . Если вы не нашли свой город, уточняйте способ сдачи старой техники у организации ЖКХ своего района — обратитесь на портал 115.бел. или по телефону 115. Мелкую бытовую технику и электронику (фены, миксеры, мобильные телефоны, зарядные устройства, ненужные провода) можно отнести в специальные контейнеры для сбора мелкой электроники в крупных магазинах техники. Ни в коем случае не выбрасывайте бытовую технику в общий мусор, не вывозите на стихийные свалки. При повреждениях, кустарной разборке все опасные вещества, содержащиеся в старой технике, попадут в почву и отравят ее . Чтобы было нагляднее, вот тут об этом поет чайник.

Есть ли в Беларуси заводы по переработке мусора? Куда попадут отсортированные отходы? Переработка в Беларуси есть. В стране работает 80 сортировочных линий, а также мусоросортировочные заводы в Бресте, Гродно, Новополоцке, Могилеве, Гомеле, Барановичах, Минске. В этом году начнет работу новый мусороперерабатывающий завод в Витебске. На этих сортировочных линиях и мусоросортировочных заводах отходы из контейнеров для вторичных ресурсов дополнительно сортируют, отделяют сырье по маркам, типам, цвету, готовят его для дальнейшего использования. Что реально происходит с отходами, которые вы собрали раздельно, смотрите в видеоинфографике . Макулатура — это сырье для белорусских бумажных фабрик в Светлогорске, Слониме, Шклове, Добруше, Чашниках . Там из нее производят новую бумагу и картон, а также готовые изделия: картонную и бумажную упаковку, санитарно-гигиеническую бумагу, тетради, блоки для рисования, блокноты. В Беларуси есть заводы, где из отходов бумаги выпускают целлюлозную добавку для асфальтобетона, теплоизоляционный материал для домов, упаковочные лотки для яиц. Отходы стекла после переплавки используются в производстве новой стеклянной тары (бутылок разного цвета, банок) на стеклозаводах Гродно, Гомеля, Елизово. Также стеклобой в Беларуси используют для производства строительных материалов, керамической плитки, в производстве краски для дорожной разметки. Сотня предприятий на территории Беларуси занимается переработкой отходов пластмасс . Отходы пластика, тщательно рассортированные по видам, измельчают, переплавляют в гранулы. После чего используют для производства новой пластиковой упаковки, пластмассовых изделий для дома, сада и огорода, строительных товаров. Например, из отходов полиэтилена, полипропилена в стране делают пленки, пакеты, трубы, канализационные люки, ведра, ящики, мебельную фурнитуру, изделия для дома, сада, огорода. Из отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) в Беларуси производят ПЭТ-хлопья, которые идут на производство упаковочной пленки, обвязочной ленты. Их также отправляют за рубеж на производство синтетической полиэфирной нити. Из нее шьют флисовую одежду, изготавливают наполнители, нетканые материалы. Отходы изношенных шин в Беларуси используются на цементных заводах в качестве топлива — их сжигают. Еще из них получают резиновую крошку, из которой потом делают покрытия для спортивных и детских игровых площадок, для животноводческих комплексов, резиновую плитку . Такое сырье также используют для производства пиролизного топлива и технического углерода. В ближайшем будущем в Беларуси построят 30 региональных комплексов по сортировке и использованию коммунальных отходов. Об этом мы писали здесь .

Во дворе нет контейнеров для раздельного сбора отходов. Куда обратиться, чтобы их установили? Что делать, если товарищество не хочет устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора? Об отсутствии контейнера для сбора вторичных ресурсов в вашем дворе сообщите на портал 115.бел . Сообщение адресуют предприятию, ответственному за установку и обслуживание контейнеров по вашему адресу. Если у вас в доме создано товарищество собственников, то этот вопрос нужно обсуждать с председателем. Можно ссылаться на Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Согласно пункту 5 статьи 17 Закона юридическое лицо, обслуживающее жилые дома (например, товарищество собственников), обязано создавать условия, чтобы жители могли собирать отходы раздельно. Товариществу необходимо будет обратиться в организацию, с которой заключен договор на обслуживание вашего жилого дома по вывозу твердых коммунальных отходов. Возможно, нужно будет пересмотреть договор, прописать в нем дополнительные отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги и их обслуживание по графику.

В частном секторе мусор вывозят не сортированный. Имею ли я право выбрасывать сортированный мусор в другом районе города? Да, в этом случае вы можете собранные отходы пластика, бумаги и стекла выбросить в специальные контейнеры в другом районе города. Пока мы не платим за обращение с твердыми коммунальными отходами по фактическим объемам образования и вывоза. Плата рассчитывается, исходя из годовой нормы образования мусора на человека. Раздельный сбор отходов постепенно приходит и в частный сектор. В городах Беларуси жителям частных домов бесплатно выдают по два контейнера для сбора отходов (уточняйте, есть ли такая возможность в вашем городе, у организации ЖКХ): один — для вторичных материальных ресурсов, второй — для твердых коммунальных отходов. Это стало возможным за счет средств производителей и поставщиков упаковки, поступающих на счет «Оператора вторичных материальных ресурсов». За последние два года закуплено более 270 тысяч контейнеров для частного сектора.

Во дворе дома нет специальных контейнеров для сбора вторсырья. Собранный мусор (пластик, стекло и жесть) повезла в пункт приема вторсырья, где сообщили, что принимают только «PET». Почему? В пунктах приема вторсырья у населения закупают уже готовое вторичное сырье — то есть отходы, подготовленные к повторному использованию и по своим характеристикам (в том числе степени загрязнения) отвечающие требованиям предприятий, которые используют вторсырье в производстве новых изделий. У этих пунктов нет технической возможности сортировать отходы, очищать их от примесей, разделять по типам, маркам. А вот в контейнеры для раздельного сбора отходов можно выбрасывать все отходы пластика, стекла и бумаги без разбора. Отходы из таких контейнеров отправляют на дополнительную сортировку. Там уже отделят все, что на данный момент закупают предприятия-переработчики или что перерабатывают на самом мусоросортировочном заводе. Всю необходимую информацию о сортировке бытовых отходов можно найти в листовках .

Куда выбрасывать органические отходы? Почему нет отдельных контейнеров для сбора био-мусора, пищевых отходов? Органические отходы составляют около 40% всего бытового мусора. Если найти им применение, можно здорово сократить объемы отходов, идущие на захоронение. В Беларуси уже компостируют органические отходы. Сейчас на компостирование поступают зеленые отходы от обрезки насаждений в городах, а также органические отходы, которые отделяются от остального мусора на мусоросортировочных заводах с помощью барабанных грохотов. Площадки для компостирования созданы и используются под Минском, в Могилеве, Слониме, Барановичах и Гомеле. Из компоста получают удобрения или полезный грунт для полигонов. Всего за 2019 год получили 66 тысяч тонн компоста — в два раза больше, чем за предыдущий год. Жители домов с приусадебными участками могут самостоятельно компостировать растительные остатки, а не платить за вывоз этих отходов. Делать это просто. Об этом мы писали здесь и в листовке , которую можно скачать.