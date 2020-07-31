|
Невероятно! В Могилеве горячую воду отключили всего на 4 дня, а не на 14. Но повезло не всем
31.07.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве энергетики смогли всего за 4 дня провести испытания части теплосетей. Так что отключение горячей воды в некоторых домах продлилось не 14 дней, как это происходит обычно, а в три раза быстрее.
Очередной этап испытаний теплосетей в Могилеве начался 27 июля в микрорайоне Соломинка. По
Однако уже сегодня, 31 июля, досрочно возобновляют подачу горячей воды в район улицы 30 лет Победы,
Напомним, следующими по
При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетики смогли провести испытания теплосетей в три раза быстрее, но на определенных участках.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)