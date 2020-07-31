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Невероятно! В Могилеве горячую воду отключили всего на 4 дня, а не на 14. Но повезло не всем

31.07.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве энергетики смогли всего за 4 дня провести испытания части теплосетей. Так что отключение горячей воды в некоторых домах продлилось не 14 дней, как это происходит обычно, а в три раза быстрее.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Очередной этап испытаний теплосетей в Могилеве начался 27 июля в микрорайоне Соломинка. По обновленному графику на две недели, то есть до 7 августа, должны были остаться без горячей воды улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов № 62, 64, 55, 51, 51А, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.

Однако уже сегодня, 31 июля, досрочно возобновляют подачу горячей воды в район улицы 30 лет Победы, сообщили в филиале «Могилевские тепловые сети». А именно, в жилые дома:

  • на ул. 30 лет Победы — №№ 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
  • улице Крупской — №№ 55, 55а, 59, 61, 61а, 61б, 61 В, 63, 65;
  • переулке Гоголя №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18.

Напомним, следующими по графику отключения горячей воды с 13 по 26 августа будут микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.

 
Теги: Могилев
 
 
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Энергетики смогли провести испытания теплосетей в три раза быстрее, но на определенных участках.
 
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