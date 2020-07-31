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Виктор Ватыль: За эти годы появилась сильная, суверенная государственность
31.07.2020 11:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"За эти годы появилась сильная, суверенная государственность. На мой взгляд, это тот социальный фундамент, который позволяет обеспечивать настоящие национальные интересы". Таким мнением поделился заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Виктор Ватыль.
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"За эти годы появилась сильная, суверенная государственность. На мой взгляд, это тот социальный фундамент, который позволяет обеспечивать настоящие национальные...
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