ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виктор Ватыль: За эти годы появилась сильная, суверенная государственность

31.07.2020 11:24 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"За эти годы появилась сильная, суверенная государственность. На мой взгляд, это тот социальный фундамент, который позволяет обеспечивать настоящие национальные интересы". Таким мнением поделился заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета им.  Янки Купалы Виктор Ватыль.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За эти годы появилась сильная, суверенная государственность. На мой взгляд, это тот социальный фундамент, который позволяет обеспечивать настоящие национальные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тринадцать педагогов стали первыми выпускниками курсов китайского языка в БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика