«У меня обожжено 38% поверхности тела». История Даши с ожогами

Источник материала: Tut.by

В 4 года Даша вылила на себя кастрюлю с кипятком. Дальше все как в кино: семья носится по квартире, папа держит девочку на руках и плачет, скорая задает какие-то вопросы. Даша получила ожог 38% поверхности тела, преимущественно пострадали ноги. Героиня пережила буллинг в школе, постоянное тыканье пальцем, не говоря о ежедневных вопросах окружающих. Пересадки, шлифовки, перекрытие татуировкой...и долгожданное принятие своего тела. Это история такой хрупкой с виду, но такой сильной девушки, которая смогла полностью себя принять. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.