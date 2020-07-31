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Белавиа продлила приостановку рейсов в Россию по 14 августа
31.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены до 15 августа.
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Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены до 15 августа. Подписывайтесь на...
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