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Если мы допустим падение в 90-е годы - будущего у страны уже не будет
31.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Если мы изымаем краеугольный камень - Конституцию и те ценности, за которые проголосовало большинство людей на двух референдумах, то по сути весь каркас государства рушится. Дальше примеров на постсоветском пространстве много, можно смотреть просто на модель: Молдова, Украина, Грузия то есть все те государства, которых называют иногда политологи fail stats - не успешное, не состоявшийся государство. По сути это будет наш путь, который мы пойдём. Если мы сейчас допустим это падение в 90 годы, все будущего у страны уже не будет. Мы потеряем шанс на развитие в 21-м веке".
Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в эфире программы
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"Если мы изымаем краеугольный камень - Конституцию и те ценности, за которые проголосовало большинство людей на двух референдумах, то по сути весь каркас...
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