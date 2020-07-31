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Если мы допустим падение в 90-е годы - будущего у страны уже не будет

31.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Если мы изымаем краеугольный камень -  Конституцию и те ценности, за которые проголосовало большинство людей на двух референдумах, то по сути весь каркас государства рушится. Дальше примеров на постсоветском пространстве много, можно смотреть просто на модель: Молдова, Украина, Грузия то есть все те государства, которых называют иногда политологи fail stats - не успешное, не состоявшийся государство. По сути это будет наш путь, который мы пойдём. Если мы сейчас допустим это падение в 90 годы, все будущего у  страны уже не будет. Мы потеряем шанс на развитие в 21-м веке".
Такое мнение высказал  политолог Алексей Дзермант в эфире программы "Понятная политика. Плюс"

 
 
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"Если мы изымаем краеугольный камень -  Конституцию и те ценности, за которые проголосовало большинство людей на двух референдумах, то по сути весь каркас...
 
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