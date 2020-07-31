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Всемирная туристская организация ООН отмечает последовательное восстановление глобальной отрасли

31.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасать туризм - значит, спасать экономику. Всемирная туристская организация ООН отмечает медленное, но последовательное восстановление глобальной отрасли. По ее данным, 40 % всех мировых направлений уже ослабили ограничения на международные поездки. Для сравнения: в мае этот показатель составлял всего три пункта. Смягчили меры уже 87 стран. Первыми на это идут государства, чья экономика сильно зависит от туризма. Половина из них находится в Европе. Напомним, в этом году количество международных поездок с января по май упало на 56 %. А доходы от туризма обвалились на 320 миллиардов долларов.
 
 
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Спасать туризм - значит, спасать экономику. Всемирная туристская организация ООН отмечает медленное, но последовательное восстановление глобальной отрасли. По ее...
 
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