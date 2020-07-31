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Столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей

31.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В милли- и даже нанометрах. С ювелирной точностью столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей. Масштабы уменьшает в несколько сотен раз. Это ретромодели спортивных, легковых и грузовых машин. В мини-автопарке также герои советских кинофильмов: автобус "Икарус" с надписью "Беларусь" из кинофильма "Водитель автобуса" и грузовик МАЗ из любимой картины "Мировой парень". Скульптор, ювелир и автослесарь в одном лице Вадим Покровский более 30 лет увлекается этим ремеслом. Благодаря таким автомоделям коллекционеры пополняют свои мини-гаражи.
 
 
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В милли- и даже нанометрах. С ювелирной точностью столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей. Масштабы уменьшает в несколько сотен раз. Это...
 
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