Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей В милли- и даже нанометрах. С ювелирной точностью столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей. Масштабы уменьшает в несколько сотен раз. Это...

В милли- и даже нанометрах. С ювелирной точностью столичный моделист воссоздает уменьшенные копии автомобилей. Масштабы уменьшает в несколько сотен раз. Это ретромодели спортивных, легковых и грузовых машин. В мини-автопарке также герои советских кинофильмов: автобус "Икарус" с надписью "Беларусь" из кинофильма "Водитель автобуса" и грузовик МАЗ из любимой картины "Мировой парень". Скульптор, ювелир и автослесарь в одном лице Вадим Покровский более 30 лет увлекается этим ремеслом. Благодаря таким автомоделям коллекционеры пополняют свои мини-гаражи.