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В Гомель пришел велошеринг «Колобайк». Рассказываем, как покататься
31.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях в Гомель придет шеринг Kolobike. 400 новых желтых велосипедов вот-вот появятся на городских улицах, сообщила общественный советник по развитию велосипедного движения
Прокат велосипедов уже работает в Минске, Бресте, Пинске и Барановичах.
Директор гомельского шеринга Григорий Лапицкий рассказал TUT.BY, что велосипеды сейчас находятся в процессе подготовки и со дня на день появятся на улицах Гомеля.
Как это работает?
Чтобы пользоваться системой проката, нужно скачать приложение. В нем можно найти и забронировать велосипед и привязать платежную карту. Дальше просканировать код на руле или замке, замок после считывания автоматически откроется — и все — можно ехать. В конце поездки велосипед можно припарковать в любом месте, где это не создаст помех людям и транспорту. Чтобы закрыть замок и завершить поездку, надо нажать на рычажок до упора. Все велосипеды подключены к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом. Так в компании будут знать, где находится каждый велосипед.
Сколько стоит прокат?
Стоимость аренды велосипеда в Гомеле будет такой же, как в Минске, — 50 коп за посадку и далее — 4 копейки минута проката, т. е, час обойдется в 2 рубля 40 копеек.
Не делайте глупостей!
Старт велошеринга Kolobike в Минске был громким. Вскоре после запуска пользователи активно жаловались на проблемы с работой приложения для аренды велосипедов, а в Сети стали появляться
И имейте в виду
В столице на днях ГАИ составляла протоколы на велосипедистов, которые участвуют в так называемых велопробегах солидарности. Официально претензии заключаются в том, что двухколесный транспорт не оборудован зеркалами и катафотами. Если раньше штрафовали только тех, кто ездил на собственных велосипедах, то в этот раз
Пункт 200 гл. 26. ПДД Беларуси
Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.
Столичные велосипедисты считают, что, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец, ему и штраф платить. Директор «Колобайка» Вадим Осипчик же считает, что у них все хорошо, а штрафы должны оплачивать «революционеры"-пользователи.
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На днях в Гомель придет шеринг Kolobike. 400 новых желтых велосипедов вот-вот появятся на городских улицах, сообщила представитель сообщества «ВелоГомель» Светлана...
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