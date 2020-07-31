В Гомель пришел велошеринг «Колобайк». Рассказываем, как покататься

Источник материала: Tut.by

На днях в Гомель придет шеринг Kolobike. 400 новых желтых велосипедов вот-вот появятся на городских улицах, сообщила общественный советник по развитию велосипедного движения сообщества «ВелоГомель» Светлана Король.



Фото Светланы Король

Прокат велосипедов уже работает в Минске, Бресте, Пинске и Барановичах.

Директор гомельского шеринга Григорий Лапицкий рассказал TUT.BY, что велосипеды сейчас находятся в процессе подготовки и со дня на день появятся на улицах Гомеля.

Как это работает?

Чтобы пользоваться системой проката, нужно скачать приложение. В нем можно найти и забронировать велосипед и привязать платежную карту. Дальше просканировать код на руле или замке, замок после считывания автоматически откроется — и все — можно ехать. В конце поездки велосипед можно припарковать в любом месте, где это не создаст помех людям и транспорту. Чтобы закрыть замок и завершить поездку, надо нажать на рычажок до упора. Все велосипеды подключены к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом. Так в компании будут знать, где находится каждый велосипед.

Сколько стоит прокат?

Стоимость аренды велосипеда в Гомеле будет такой же, как в Минске, — 50 коп за посадку и далее — 4 копейки минута проката, т. е, час обойдется в 2 рубля 40 копеек.

Не делайте глупостей!

Старт велошеринга Kolobike в Минске был громким. Вскоре после запуска пользователи активно жаловались на проблемы с работой приложения для аренды велосипедов, а в Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. В Telegram даже появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга Kolobike написали заявления в милицию . Одного мужчину осудили за кражу желтого колобайка.

И имейте в виду

В столице на днях ГАИ составляла протоколы на велосипедистов, которые участвуют в так называемых велопробегах солидарности. Официально претензии заключаются в том, что двухколесный транспорт не оборудован зеркалами и катафотами. Если раньше штрафовали только тех, кто ездил на собственных велосипедах, то в этот раз «досталось» и пользователям шеринга «Колобайк» .

Пункт 200 гл. 26. ПДД Беларуси

Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.

Столичные велосипедисты считают, что, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец, ему и штраф платить. Директор «Колобайка» Вадим Осипчик же считает, что у них все хорошо, а штрафы должны оплачивать «революционеры"-пользователи.