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На Гомельщине Тихановской отказали в размещении агитационных билбордов: срочно нужно повесить социальную рекламу

31.07.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственные предприятия и частные компании, которые занимаются размещением наружной рекламы, отказали кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.


30 июля Тихановская подписала договор с государственной организацией «Гомельоблреклама» о размещении рекламных плакатов на 7 щитах в Гомельской области. Это была единственная компания, которая «в принципе согласилась оказать нам такую ​​услугу», сообщила «Радыё Свабода» пресс-служба кандидата.

Но уже на следующий день директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, так как Гомельский областной исполнительный комитет запретил ему это, сославшись на то, что срочно нужно разместить 7 плакатов социальной рекламы.

Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова пообещала разобраться в проблеме и прокомментировать чуть позже.

Представитель Гомельского горисполкома по идеологии Николай Святогор также отказался комментировать дело, сославшись на незнание деталей.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, государственное предприятие «Минскреклама» отказалось рассматривать возможность размещения плакатов, сославшись на то, что социальная реклама важнее выборов.

Штаб Тихановской также обращался к частным компаниям в Бресте, Гродно, Минске и Гомеле. Им везде отказывают, сообщает пресс-служба кандидата.

Согласно действующему законодательству, кандидат не обязан утверждать агитационные материалы. Препятствия со стороны исполнительной власти являются серьезным нарушением избирательного законодательства и прав граждан на получение информации о кандидате, отмечают в штабе Тихановской.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, так как Гомельский областной исполнительный комитет запретил ему это, сославшись на то, что...
 
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