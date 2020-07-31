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Учителей оставили без премий? Опять фейк
31.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Источник утверждал: «Брестский областной исполнительный комитет принял решение отменить выдачу ежегодных премий преподавателям, которые подготовили победителей заключительных этапов республиканских и международных олимпиад. Не получат денежного вознаграждения и мастера производственного обучения учреждений профессионально-технического образования. Обучающиеся в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования области, а именно победители заключительных этапов республиканских и международных олимпиад по общеобразовательным предметам и конкурсов профессионального мастерства, премий за свои достижения тоже больше не получат».
Новость оказалась фейковой. Эту информацию Zarya.by прокомментировали в главном управлении по образованию Брестского областного исполнительного комитета.
По словам Александра Жука, все премии учителям останутся, всего лишь изменяется нормативная база.
А вот тактика действий тех, кто накануне выборов пытается раскачать обстановку в стране, играет против них. Распространяя ложь, такие ресурсы утрачивают доверие. Каждую опубликованную ими новость можно сразу же ставить под вопрос.
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