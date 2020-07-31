Учителей оставили без премий? Опять фейк

Источник материала: Полесская правда



Такая информация появилась и сразу же получила широкое распространение в мессенджерах и социальных сетях.

Источник утверждал: «Брестский областной исполнительный комитет принял решение отменить выдачу ежегодных премий преподавателям, которые подготовили победителей заключительных этапов республиканских и международных олимпиад. Не получат денежного вознаграждения и мастера производственного обучения учреждений профессионально-технического образования. Обучающиеся в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования области, а именно победители заключительных этапов республиканских и международных олимпиад по общеобразовательным предметам и конкурсов профессионального мастерства, премий за свои достижения тоже больше не получат».

Новость оказалась фейковой. Эту информацию Zarya.by прокомментировали в главном управлении по образованию Брестского областного исполнительного комитета.

– Есть решение областного Совета депутатов, которое сейчас проходит юридическую экспертизу, – рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Александр Жук. – Облсовет депутатов делегировал право принимать решение о награждении облисполкому. В связи с принятием нового нормативного документа более раннее решение облисполкома отменено. Эта процедура соответствует законодательству.

По словам Александра Жука, все премии учителям останутся, всего лишь изменяется нормативная база.

А вот тактика действий тех, кто накануне выборов пытается раскачать обстановку в стране, играет против них. Распространяя ложь, такие ресурсы утрачивают доверие. Каждую опубликованную ими новость можно сразу же ставить под вопрос.