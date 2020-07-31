Открыто о важном

Источник материала: Чырвоны прамень

Проект Белорусского республиканского союза молодёжи «Открытый диалог» реализуется в нашей стране как площадка для общественно-политической активности молодёжи. Недавно в нём приняли участие и чашничане. Возможность задать вопрос представителям власти представилась юным жителям райцентра. «Открытый диалог» работающей и учащейся молодёжи Чашниччины состоялся с заместителем председателя Витебского облисполкома В. П. Пениным, председателем Чашникского райисполкома Л. В. Плешко, заместителем председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко, первыми секретарями Витебского ОК ОО «БРСМ» В. В. Хролом и РК ОО «БРСМ» К. В. Козловой. Местом проведения мероприятия стала интерактивная площадка с историко-географической картой района, которая недавно появилась в райцентре. Создана она была в Год малой родины и 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, накануне 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.





С момента появления интерактивная площадка стала популярной, здесь выступают творческие коллективы района, проводятся патриотические и культурные мероприятия, краеведческие экскурсии, викторины, квесты. Она притягивала и продолжает привлекать местных жителей и гостей, стала излюбленным местом у молодёжи. Именно поэтому площадка и была выбрана для проведения «Открытого диалога». Встреча под открытым небом – это не только создало атмосферу неформального общения, но и придало ей символизма. Прежде чем приступить к диалогу, участникам и гостям мероприятия показали видеофильм о районе.

Разговор получился откровенным и заинтересованным. Задавали злободневные вопросы, в том числе по развитию района и города. Многих молодых людей интересовало, как они могут участвовать в экономической и политической жизни страны. Ответы заместителя председателя Витебского облисполкома В. П. Пенина и председателя Чашникского райисполкома Л. В. Плешко были схожи. Они отметили, что молодёжь – главный ресурс государства. Каждое поколение отличается от предыдущего, современные молодые люди шагнули вперёд благодаря научно-технологическому прогрессу. Выступающие отмечали необходимость работы над собой, пополнения багажа знаний. Ведь именно за молодыми будущее, они – двигатель прогресса. Представители власти при этом подчеркнули, что реализовать свой потенциал лучше на родной земле. Приносить пользу молодые люди могут уже сейчас, например, работая во время школьных каникул помощниками комбайнеров и так далее.

– Перспективы и возможности есть у каждого, главное – желание, – отметил первый секретарь Витебского ОК ОО «БРСМ» В. В. Хрол. – Созданы и работают молодёжные советы, палаты, парламент, которые объединяют молодых людей, позволяют высказывать свои идеи, реализовывать себя. Пробуйте, предлагайте – вас поддержат.

По словам заместителя председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко, в районе функционируют студенческие отряды, также у молодого поколения есть возможность зарабатывать деньги через вторичную занятость.





Немало острых вопросов подняли во время «Открытого диалога». И особенно волновало молодёжь, будет ли завершено строительство бассейна в Чашниках.

– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре – проект, взятый под контроль Главы государства. Президент подержал инициативу, отданы соответствующие распоряжения. А это уже гарантия того, что важнейший объект в Чашниках будет завершён, – подчеркнул председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко.

Интересовались юные чашничане планами по реализации государственной политики в сфере образования, программ по здоровому городу, сохранению национального и культурного наследия и многим другим. Ни один из поднятых вопросов не остался без внимания.

Завершился «Открытый диалог» на позитивной ноте, семья районной организации ОО «БРСМ» пополнилась. Первый секретарь Витебского ОК ОО «БРСМ» В. В. Хрол вручил молодым людям членские билеты и значки.

Наталья СТУКАЛОВА.