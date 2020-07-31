Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый комбайнер-тысячник появился в Витебской области Заветный рубеж по намолоту рапса преодолел тракторист-машинист Андрей Беляев. Сегодня передовика чествовали прямо в поле хозяйства "Беленево-Агро". Поздравления...

Заветный рубеж по намолоту рапса преодолел тракторист-машинист Андрей Беляев. Сегодня передовика чествовали прямо в поле хозяйства "Беленево-Агро". Поздравления и ценные подарки от руководства области, района, а также от профсоюза работников АПК. Это опытный механизатор. В полях почти 30 лет. Отметим, Андрей Беляев не раз становился тысячником по зерновым культурам, а вот по рапсу личный рекорд.Аграрии севера страны завершают уборку рапса. Осталось около 5 % площадей. Самая высокая урожайность на полях Витебского и Оршанского районов.