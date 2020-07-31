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Первый комбайнер-тысячник появился в Витебской области

31.07.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заветный рубеж по намолоту рапса преодолел тракторист-машинист Андрей Беляев. Сегодня  передовика чествовали прямо в поле хозяйства "Беленево-Агро". Поздравления и ценные подарки  от руководства области, района, а также от профсоюза работников АПК. Это опытный механизатор. В полях почти 30 лет. Отметим, Андрей Беляев не раз становился тысячником по зерновым культурам, а вот по рапсу личный рекорд.

Андрей Беляев, тракторист-машинист Витебского мясокомбината: "Сколько  я работаю в сельском хозяйстве на комбайне, первый раз вижу, чтобы такой рапс был. Спасибо нашей агрономической службе, что влили душу. Рапс это такая капризная культура, есть свои нюансы по регулировке комбайна. Стараемся".

Алена Юриненок, заместитель гендиректора Витебского мясокомбината: "В этом году урожайность рапса выше. В прошлом году у нас была не совсем хорошая перезимовка, часть рапса была пересеяна. В этом году урожайность выше, площадь рапса больше, поля хорошие".

Аграрии севера страны завершают уборку рапса. Осталось около 5 % площадей. Самая высокая урожайность на полях Витебского и Оршанского районов.

 
 
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Заветный рубеж по намолоту рапса преодолел тракторист-машинист Андрей Беляев. Сегодня  передовика чествовали прямо в поле хозяйства "Беленево-Агро". Поздравления...
 
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