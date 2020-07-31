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В Копыле для сотрудников лесхоза открыли многоэтажный дом

31.07.2020 20:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые квадратные метры арендного жилья  для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем  10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Все квартиры с внутренней отделкой и оснащены кухонной мебелью.

Благоустроен и двор, есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.

 
 
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Новые квадратные метры арендного жилья  для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем  10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же...
 
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