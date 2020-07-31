|
В Копыле для сотрудников лесхоза открыли многоэтажный дом
31.07.2020 20:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые квадратные метры арендного жилья для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Все квартиры с внутренней отделкой и оснащены кухонной мебелью.
Благоустроен и двор, есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые квадратные метры арендного жилья для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)