Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Копыле для сотрудников лесхоза открыли многоэтажный дом Новые квадратные метры арендного жилья для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же...

Новые квадратные метры арендного жилья для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Все квартиры с внутренней отделкой и оснащены кухонной мебелью.Благоустроен и двор, есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.