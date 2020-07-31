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Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию из Дворца республики
31.07.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет 3 августа во Дворце республики. Эту информацию TUT.BY подтвердил доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич.
В этом году Лукашенко
На этот раз это будет во Дворце республики, рассказал TUT.BY Олег Гайдукевич.
Правда, в самом Дворце республики говорят так:
— Мы в любой момент готовы обеспечить мероприятие такого уровня, но пока такой информации к нам не поступало.
Традиционно послание проходит в Доме правительства.
Отметим, что утром в понедельник рядом с Дворцом республики не будет
Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как
В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко
— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.
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Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет 3 августа во Дворце республики. Эту информацию TUT.BY подтвердил доверенное лицо...
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