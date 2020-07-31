ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию из Дворца республики

31.07.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет 3 августа во Дворце республики. Эту информацию TUT.BY подтвердил доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич.


Фото: Reuters

В этом году Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь за неделю до выборов — 3 августа в 12.00.

На этот раз это будет во Дворце республики, рассказал TUT.BY Олег Гайдукевич.

Правда, в самом Дворце республики говорят так:

— Мы в любой момент готовы обеспечить мероприятие такого уровня, но пока такой информации к нам не поступало.

Традиционно послание проходит в Доме правительства.

Отметим, что утром в понедельник рядом с Дворцом республики не будет останавливаться общественный транспорт. Со стороны этого здания с 8.30 до 11.30 отменят остановку «ст.метро Октябрьская».

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.

В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту.

— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. —  Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет 3 августа во Дворце республики. Эту информацию TUT.BY подтвердил доверенное лицо...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Температура щелочи - 140 °C. Его облило с головы до ног». Брат пострадавшего на ЦКК сварщика о том, что произошло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика