Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию из Дворца республики

Источник материала: Tut.by

Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет 3 августа во Дворце республики. Эту информацию TUT.BY подтвердил доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич.



Фото: Reuters

В этом году Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь за неделю до выборов — 3 августа в 12.00.

На этот раз это будет во Дворце республики, рассказал TUT.BY Олег Гайдукевич.

Правда, в самом Дворце республики говорят так:

— Мы в любой момент готовы обеспечить мероприятие такого уровня, но пока такой информации к нам не поступало.

Традиционно послание проходит в Доме правительства.

Отметим, что утром в понедельник рядом с Дворцом республики не будет останавливаться общественный транспорт. Со стороны этого здания с 8.30 до 11.30 отменят остановку «ст.метро Октябрьская».

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.

В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал , почему перенес послание парламенту.

— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.