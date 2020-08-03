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Мультимедийный проект «З гонарам у сэрцы» от БелТА

03.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусское телеграфное агентство подготовило мультимедийный проект «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ», посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах.

Мультимедийный проект «З гонарам у сэрцы» от БелТА

Беларусь не может похвастаться богатыми недрами. Легкого хлеба белорусы не ищут, надеются в первую очередь на себя и всего добиваются своим умом и трудом.

В 1990-е годы, когда рушилась экономика, белорусы не стали бросаться в крайности, а подошли к реформам аккуратно. Ведь перед глазами был опыт соседей, пустившихся в опасное плавание по волнам свободного рынка. Беларусь выбрала свой путь развития — с учетом интересов простых граждан, по принципу социальной справедливости. Люди поверили в собственные силы, у них появилась надежда на новую жизнь.

Год за годом, постепенно суверенная страна модернизировала советские промышленные гиганты, поднимала сельское хозяйство, создавала инновационные производства, внедряла высокие технологии. А еще строила агрогородки, больницы, школы и детские сады, дороги и мосты, библиотеки и стадионы.

Каждый гражданин Беларуси вносит свою лепту в общее благополучие, укрепляет имидж страны. Спортсмены поднимаются на высшие ступени олимпийского пьедестала, школьники завоевывают золото международных турниров и олимпиад, ученые делают открытия и успешно внедряют свои разработки в разные сферы экономики, врачи выполняют уникальные высокотехнологичные операции, художники, писатели, деятели театра и кино пополняют сокровищницу мировой культуры. Достижения в разных отраслях народного хозяйства дают белорусам повод гордиться своей страной и делать ее богаче и сильнее.

«Никто никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Ничего другого! Только труд, знания, образование», — уверен Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Каждый выпуск проекта «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ» рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы — от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.

При подготовке выпусков использованы архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи корреспондентов БелТА и инфографики.

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