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Мультимедийный проект «З гонарам у сэрцы» от БелТА
03.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Белорусское телеграфное агентство подготовило
Беларусь не может похвастаться богатыми недрами. Легкого хлеба белорусы не ищут, надеются в первую очередь на себя и всего добиваются своим умом и трудом.
В 1990-е годы, когда рушилась экономика, белорусы не стали бросаться в крайности, а подошли к реформам аккуратно. Ведь перед глазами был опыт соседей, пустившихся в опасное плавание по волнам свободного рынка. Беларусь выбрала свой путь развития — с учетом интересов простых граждан, по принципу социальной справедливости. Люди поверили в собственные силы, у них появилась надежда на новую жизнь.
Год за годом, постепенно суверенная страна модернизировала советские промышленные гиганты, поднимала сельское хозяйство, создавала инновационные производства, внедряла высокие технологии. А еще строила агрогородки, больницы, школы и детские сады, дороги и мосты, библиотеки и стадионы.
Каждый гражданин Беларуси вносит свою лепту в общее благополучие, укрепляет имидж страны. Спортсмены поднимаются на высшие ступени олимпийского пьедестала, школьники завоевывают золото международных турниров и олимпиад, ученые делают открытия и успешно внедряют свои разработки в разные сферы экономики, врачи выполняют уникальные высокотехнологичные операции, художники, писатели, деятели театра и кино пополняют сокровищницу мировой культуры. Достижения в разных отраслях народного хозяйства дают белорусам повод гордиться своей страной и делать ее богаче и сильнее.
Каждый выпуск проекта «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ» рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы — от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.
При подготовке выпусков использованы архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи корреспондентов БелТА и инфографики.
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