Аэродром «Орша» заработает в октябре. Напоминаем, зачем он нам

Источник материала: Tut.by

В октябре начнет работать аэродром «Орша» возле поселка Болбасово под Оршей. Он будет использоваться для приема грузовых рейсов, а также станет запасным для посадки крупных самолетов. Об этом в эфире СТВ сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.



Фото: facebook.com/breminogroup/

— Аэродром «Орша» планируется как грузовой аэропорт для грузовой работы в Национальном аэропорту «Минск». Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром «Орша» имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное, — сообщил Артем Сикорский.

По словам Сикорского, сейчас в гражданской авиации эксплуатируются самолеты типа Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не мог сесть в Национальном аэропорту «Минск», других запасных у него не было.

— Самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для безопасных взлета и посадки, — отметил Артем Сикорский.

Напомним, в этом году Банк развития направил на капремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство вспомогательных объектов на аэродроме до 19,5 млн долларов.

«Болбасово» — аэродром, расположенный возле одноименного поселка в 10 км юго-западнее города Орши. Именуется также как аэродром «Орша». На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.