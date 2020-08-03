К минской пятиэтажке подогнали строительную люльку - снимали с балкона бело-красно-белый флаг

Источник материала: Tut.by

К минской пятиэтажке подогнали кран с люлькой и сняли с балкона чей-то бело-красно-белый флаг. Видео произошедшего снял пользователь TUT.BY.

Сегодня с балкона на улице Гая, 15 в Минске сняли бело-красно-белый флаг. Похоже, его вывесили жильцы квартиры на третьем этаже.

— Флаг висел там около двух недель. Сегодня днем к дому подъехал кран с люлькой, флаг сняли. Рабочие передали его каким-то людям в гражданском, — рассказал минчанин, который наблюдал за происходящим. — В одном из окон на первом этаже висит наклейка «ямы97%» — а с ней как поступят, стекло ночью разобьют, что ли?

Не ясно, находился ли владелец флага дома во время этой операции. Видно только, что дверь с балкона в квартиру приоткрыта.

В этом же доме находится участок для голосования № 20 Центрального района Минска.

В июле житель Новой Боровой рассказывал TUT.BY, что к нему приходил участковый по поводу бело-красно-белого флага в окне. Со слов минчанина, милиционер при этом отметил , что снимать символику житель не обязан.

Правозащитник Валентин Стефанович пояснял тогда:

— Не знаю нормативных актов, которые бы запрещали вывешивать бело-красно-белый флаг. Есть ограничение на использование незарегистрированной символики во время массовых мероприятий, но данный случай нельзя отнести к массовому мероприятию. На мой взгляд, здесь нет никакого состава правонарушения.

Мы спросили в ГУВД Мингорисполкома, в курсе ли милиция о ситуации на Гая, 15 и снова попросили прокомментировать, есть ли запрет на вывешивание бело-красно-белого флага. Когда комментарий появится, обязательно опубликуем.