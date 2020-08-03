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К минской пятиэтажке подогнали строительную люльку - снимали с балкона бело-красно-белый флаг
03.08.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К минской пятиэтажке подогнали кран с люлькой и сняли с балкона чей-то бело-красно-белый флаг. Видео произошедшего снял пользователь TUT.BY.
Сегодня с балкона на улице Гая, 15 в Минске сняли бело-красно-белый флаг. Похоже, его вывесили жильцы квартиры на третьем этаже.
— Флаг висел там около двух недель. Сегодня днем к дому подъехал кран с люлькой, флаг сняли. Рабочие передали его каким-то людям в гражданском, — рассказал минчанин, который наблюдал за происходящим. — В одном из окон на первом этаже висит наклейка «ямы97%» — а с ней как поступят, стекло ночью разобьют, что ли?
Не ясно, находился ли владелец флага дома во время этой операции. Видно только, что дверь с балкона в квартиру приоткрыта.
В этом же доме
В июле житель Новой Боровой рассказывал TUT.BY, что к нему приходил участковый по поводу бело-красно-белого флага в окне. Со слов минчанина, милиционер при этом
Правозащитник Валентин Стефанович пояснял тогда:
— Не знаю нормативных актов, которые бы запрещали вывешивать бело-красно-белый флаг. Есть ограничение на использование незарегистрированной символики во время массовых мероприятий, но данный случай нельзя отнести к массовому мероприятию. На мой взгляд, здесь нет никакого состава правонарушения.
Мы спросили в ГУВД Мингорисполкома, в курсе ли милиция о ситуации на Гая, 15 и снова попросили прокомментировать, есть ли запрет на вывешивание бело-красно-белого флага. Когда комментарий появится, обязательно опубликуем.
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К минской пятиэтажке подогнали кран с люлькой и сняли с балкона чей-то бело-красно-белый флаг. Видео произошедшего снял пользователь TUT.BY.
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