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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каравай Минской области набирает вес. Сейчас намолочено более 743 тысяч тонн зерна Аграрии убрали 38 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом самый большой урожай на сегодня в Несвижском...

Аграрии убрали 38 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрано более 85 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого района - у них почти 73 тысячи. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 65 тысяч тонн зерна.Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий район - 55 центнеров. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы с одинаковой цифрой: 51 центнер с гектара. Средняя урожайность по области 40 центнеров.