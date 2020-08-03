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Каравай Минской области набирает вес. Сейчас намолочено более 743 тысяч тонн зерна

03.08.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

 Аграрии убрали  38 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом самый большой урожай на сегодня  в Несвижском районе. Собрано более 85 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого района - у них почти 73 тысячи. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 65  тысяч тонн зерна.
Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий район - 55 центнеров. В тройке лидеров  также Минский и Дзержинский районы  с одинаковой цифрой:  51 центнер с гектара. Средняя урожайность по области 40 центнеров.

 
 
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 Аграрии убрали  38 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом самый большой урожай на сегодня  в Несвижском...
 
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