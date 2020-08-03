Один из выходов со станции «Октябрьская» к Дворцу республики закроют до конца августа

Источник материала: Tut.by

Один из выходов из метро на Октябрьскую площадь закроют аж до конца августа. Об этом сообщает в твиттере Минский метрополитен.



Изображение: Минский метрополитен

Речь идет о выходе из метро «Октябрьская» к Дворцу республики, со стороны Дворца культуры профсоюзов. Его закроют уже завтра, 4 августа.

Ремонт продлится до 31 августа, пишет метрополитен.