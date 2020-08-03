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Один из выходов со станции «Октябрьская» к Дворцу республики закроют до конца августа

03.08.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из выходов из метро на Октябрьскую площадь закроют аж до конца августа. Об этом сообщает в твиттере Минский метрополитен.


Изображение: Минский метрополитен

Речь идет о выходе из метро «Октябрьская» к Дворцу республики, со стороны Дворца культуры профсоюзов. Его закроют уже завтра, 4 августа.

Ремонт продлится до 31 августа, пишет метрополитен.

 
 
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Один из выходов из метро на Октябрьскую площадь закроют аж до конца августа. Об этом сообщает в твиттере Минский метрополитен.
 
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