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Безопасность на водоемах. ОСВОД работает в усиленном режиме

03.08.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жаркая погода - повод освежиться в столичных водоемах. Минчан предупреждает ОСВОД -  во время купания не забывать об элементарных правилах безопасности: входить в воду  в строго установленных для этого местах и не заплывать за буйки. Родителям советуют особенно внимательно следить за детьми. Для несовершеннолетних на прибрежных зонах оборудованы неглубокие участки, где им разрешено купаться, но исключительно под контролем взрослых.
 
 
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Жаркая погода - повод освежиться в столичных водоемах. Минчан предупреждает ОСВОД -  во время купания не забывать об элементарных правилах безопасности: входить в...
 
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